Austrofred & Atalante Quartett - Heast Bruckner


Brucknerfest Linz

ORF Landesstudio OÖ
15. Sept. 2026
Der Austrofred träumt, er wäre Anton Bruckner. Als Bruckner begegnet er im Himmel dem Herrgott und bittet ihn, endlich den Großglockner von unten sehen zu dürfen. Der Herrgott stimmt nur widerwillig zu und warnt den Komponisten, dass man ihn überall erkennen wird. Außerdem verlangt er von Bruckner eine Gegenleistung:

Er soll ihm von seinem Kurztrip auf die Welt die Musik der Gegenwart bringen, denn die Plattensammlung des Herrgotts reicht nur bis Van Halen. Für einen Tag durchlebt der Austrofred als Bruckner eine wilde Ankunft auf der Welt.

In Kooperation mit dem ORF-Landesstudio Oberösterreich zeigt das Brucknerhaus Linz Gerald Heideggers Kurzfilm Heast Bruckner. Davor und danach liest und spricht Franz Adrian Wenzl alias Austrofred über Bruckner und das Atalante Quartett spielt dessen Streichquartett, das 1862 während seiner Lehrzeit beim Linzer Theaterkapellmeister Otto Kitzler entstand.

Programm
Gerald Heidegger // * 1969
Heast Bruckner // Ö 2024

Anton Bruckner // 1824–1896
Streichquartett c-Moll WAB 111 // 1862

Besetzung
Austrofred | Lesung & Gespräch
Gerald Heidegger, Dominika Meindl, Norbert Trawöger | Gespräch
Atalante Quartett
Julia Kürner | Violine
Elisabeth Eber | Violine
Thomas Koslowsky | Viola
Lisa Kürner | Violoncello

Details zur Spielstätte:
Europaplatz 3, A-4021 Linz
Im Rahmen des Festivals:
September 2026
Di. 15. Sept. 2026
