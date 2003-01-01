Brass Fest: Saxophonquintett MASQ & Vienna Clarinet Connection

Und Ausnahmesaxophonist Gerald Preinfalk tritt unter dem Namen MASQ seit vielen Jahren in verschiedensten Formationen auf. Beide Ensembleleiter – Hödl und Preinfalk – sind in Personalunion Solisten und Komponisten und reizen in ihren Auftragskompositionen alle klanglichen und spieltechnischen Möglichkeiten der neun Holzblasinstrumente – vier Klarinetten und fünf Saxophone – bis zum Äußersten aus. Mit grenzenloser Kreativität, unglaublich virtuosen Fertigkeiten und überbordender Freude am Musizieren spannen die beiden Ensembles mühelos einen musikalischen Bogen von Wiener Klassik zu Jazz, brasilianischen Rhythmen, Tango und genialen Eigenkompositionen. Holz klingt gut!
ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION
BESETZUNG
MASQ – Mixed Art Saxophone Quintet
Gerald Preinfalk, Saxophon & Leitung
Severin Neubauer, Sopransaxophon
Daniel Dundus, Altsaxophon
Stephanie Schoiswoh, Tenorsaxophon
Florian Bauer, Baritonsaxophon
Vienna Clarinet Connection
Helmut Hödl, Klarinette & Leitung
Rupert Fankhauser, Klarinette
Hubert Salmhofer, Bassetthorn
Wolfgang Kornberger, Bassklarinette
PROGRAMM
Gerald Preinfalk: „Sing my Reeds“ (Für 5 Saxophone und 4 Klarinetten. Kompositionsauftrag des Liszt Festivals Raiding)
Helmut Hödl: „Octopus“ (Für 5 Saxophone und 4 Klarinetten. Kompositionsauftrag des Liszt Festivals Raiding)
|April 2026
|Sa. 25. April 2026
18:30 Uhr
