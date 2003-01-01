Brass Fest: Saxophonquintett MASQ & Vienna Clarinet Connection

Sie gehören international zu den Vorreitern ihrer jeweiligen Besetzung und setzen Maßstäbe in puncto Virtuosität, Kreativität und Musizierfreude: VCC und MASQ! Seit drei Jahrzehnten begeistert Helmut Hödls Vienna Clarinet Connection seine Zuhörerschaft in ganz Europa.

Und Ausnahmesaxophonist Gerald Preinfalk tritt unter dem Namen MASQ seit vielen Jahren in verschiedensten Formationen auf. Beide Ensembleleiter – Hödl und Preinfalk – sind in Personalunion Solisten und Komponisten und reizen in ihren Auftragskompositionen alle klanglichen und spieltechnischen Möglichkeiten der neun Holzblasinstrumente – vier Klarinetten und fünf Saxophone – bis zum Äußersten aus. Mit grenzenloser Kreativität, unglaublich virtuosen Fertigkeiten und überbordender Freude am Musizieren spannen die beiden Ensembles mühelos einen musikalischen Bogen von Wiener Klassik zu Jazz, brasilianischen Rhythmen, Tango und genialen Eigenkompositionen. Holz klingt gut!

ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION

BESETZUNG

MASQ – Mixed Art Saxophone Quintet

Gerald Preinfalk, Saxophon & Leitung

Severin Neubauer, Sopransaxophon

Daniel Dundus, Altsaxophon

Stephanie Schoiswoh, Tenorsaxophon

Florian Bauer, Baritonsaxophon

Vienna Clarinet Connection

Helmut Hödl, Klarinette & Leitung

Rupert Fankhauser, Klarinette

Hubert Salmhofer, Bassetthorn

Wolfgang Kornberger, Bassklarinette

PROGRAMM

Gerald Preinfalk: „Sing my Reeds“ (Für 5 Saxophone und 4 Klarinetten. Kompositionsauftrag des Liszt Festivals Raiding)

Helmut Hödl: „Octopus“ (Für 5 Saxophone und 4 Klarinetten. Kompositionsauftrag des Liszt Festivals Raiding)