Casanova kocht

Ein aphrodisisches Dinner mit galanten Leckerbissen. Jede Frau ist für gutes Essen anfällig“ schreibt Giacomo Casanova in seinen berüchtigten Memoiren. Aufgrund der großen Nachfrage erfindet das Theater Scala in dieser Saison extra wieder eines der beliebten Dinner-Stücke, diesmal an kulinarischer wie erotischer Front ganz vorne: