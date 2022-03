Avenue Q

Was waren Kinder-TV-Shows wie die Sesamstraße doch für ein freundlicher Ort: Hier konnte man Freundschaft mit Puppen schließen, hier waren die Monster gut und man konnte mit kleinen Liedchen was fürs Leben lernen. Wenn Sie sich eine nicht ganz jugendfreie Version in einer abgewohnten Nachbarschaft mit etwas weniger freundlichen Puppenmonstern und boshaften Liedchen zu Themen wie Rassismus, Homophobie und Internetpornographie vorstellen können, dann sind Sie in Avenue Q angekommen.