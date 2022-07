DER ROSENKAVALIER – LOVE IS ALL YOU NEED

In der diesjährigen Produktion des UHUDLERLANDESTHEATER geht es um Liebe, Eifersucht und Untreue: um moralische Kategorien und um Glücksvisionen, die Versuchsanordnung gleichen. So wird die Bühne zu einem Laboratorium, in dem sich die AkteurINNEN den Experimenten stellen, die sie sich und anderen zumuten und dabei erfahren, dass große Leidenschaft nicht immer der Gradmesser für große Liebe ist.

BESETZUNG

Angelika Niedetzky, Karola Niederhuber, Reinhold G Moritz, Martin Weinek, Wolfgang Preinsperger Regie: Andy Hallwaxx Musikalische Leitung: Joe Pinkl