ADVENT AUF SCHLOSS TABOR 2023

Auch in diesem Jahr verwandelt sich das idyllische Schloss Tabor im Südburgenland in einen bezaubernden Adventmarkt. Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und ein besinnliches Ambiente lassen das Schloss im Weihnachtsglanz erstrahlen. Die Verkaufsausstellung bietet eine Vielfalt an traditionellem Kunsthandwerk: Von kunstvoller Keramik über einzigartigen Schmuck aus verschiedenen Materialien bis hin zu liebevoll gefertigten Weihnachtsdekorationen und robusten Schmiedewaren - hier finden Sie besondere Geschenke für Ihre Lieben und Schätze für sich selbst.