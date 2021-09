LIED UND OPER - Lieder- und Arienabend

Der erste Platz beim renommierten Operalia-Gesangswettbewerb 2013: Dieses Ereignis wird gewöhnlich genannt, wenn der Startschuss von Aida Garifullinas exemplarischer Karriere definiert werden soll. Dabei ist die Tochter einer Chordirigentin schon mit 5 Jahren bei einem Wettbewerb im russischen Fernsehen aufgefallen und kam u.a. mit 16 erstmals nach Wien zu einem Meisterkurs bei Siegfried Jerusalem. Was dann plötzlich so schnell zu gehen schien, war also längst und gründlich vorbereitet:

Nach Studien in Nürnberg und Wien folgten Debüts in Verona und St. Petersburg, Garifullina wurde Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, wo sie eine breite Palette an Sopranrollen von Mozart bis zur Gegenwart sang – und hat längst auch die Salzburger Festspiele oder die Metropolitan Opera erobert. Hier Auftritte beim Opernball, dort bei der Fußball-WM im Duett mit Popstar Robbie Williams: Ihre Vielseitigkeit zeigt Aida Garifullina auch an diesem Abend, der Lied und Oper aus slawischem und italienischem Repertoire gewidmet ist und den der polnische Pianist Maciej Pikulski mitgestaltet. Lieder und Arien von Dvořák, Puccini, Rachmaninow u. a. Aida Garifullina, Sopran Maciej Pikulski, Klavier