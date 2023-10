Leonce & Lena – nowhere to run

Liebe alle, wir wissen nicht, wohin. Wir wissen auch nicht, wie lange und wozu, muss denn alles immer ein Ziel haben? Wir wissen nur: so nicht. Und eigentlich ist das doch auch unsere Sache, unsere private und eigene Sache, warum müssen gerade Sie da jetzt Ihre Nase so tief hineinstecken? Wir verweigern uns nicht, wir machen nur nicht mehr mit, kein Regieren, keine Hierarchien, keine Ausbeutung mit oder ohne Selbstverwirklichung, keine Vollzeit (welcher Schlaumeier hat sich das eigentlich ausgedacht?

Wer will schon die volle Zeit seines Lebens etwas so Ärgerlichem wie Arbeit widmen!) und auch kein Planen von ach-so-rosigen Aussichten. Die Lüftchen wehen sowieso jeden Tag aus anderer Richtung, »Planbarkeit« und »Zukunft« ergeben gemeinsam ein Paradox. Warum irrsinnig Kräfte mobilisieren für ein Morgen, wenn übermorgen auf diesem Planeten eh niemand mehr leben kann? Nein, nichts für die Katz und nichts für ungut, wir machen kurz Pause, wir steigen aus, aber das hat nichts mit Ihnen zu tun, das ist nicht politisch, wir haben nicht vor, mit Steinen zu werfen, wir wollen nur vor dem Glashaus ein wenig fegen. Wenn das alle so machen würden und vor allen Türen frisch gefegte Absätze glänzten, ginge sicher so einiges friedlicher zu. Und insofern ist das hier vielleicht doch politisch, aber nur ein ganz kleines bisschen, keine Sorge. In der Zwischenzeit, so lange Sie auf uns warten: Lehnen Sie sich zurück, trinken Sie ausreichend Wasser und kümmern Sie sich um ihr eigenes f***ing Business.

Es grüßen herzlich: Lena & Leonce

Lustspiel von Georg Büchner, Rebekka David & Ensemble

Regie: Rebekka David

Bühne: Robin Metzer

Kostüme: Anna Maria Schories

Musik: Camill Jammal

Licht: Viktor Fellegi

Dramaturgie: Jonas Hennicke

Mit: Otiti Engelhardt, Annette Holzmann, Mario Lopatta, Dominik Puhl, Rudi Widerhofer