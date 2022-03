Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Fassung für das Schauspielhaus Graz von Daniel Grünauer und Bernd Mottl. Beratung und Mitarbeit: Silke Dieber, Jürgen Greilberger, Maria Leitgab

Herr Gärtner will nicht mehr leben. Nach dem qualvollen Tod seiner Frau vor drei Jahren sind Lebenssinn, -lust und -mut des pensionierten Architekten verschwunden. Söhne, Freunde und Ärzte haben versucht ihn davon abzubringen, aber er will nur eins: sein Leben mit 15 Gramm Natrium-Pentobarbital beenden. Doch anstatt eine Sterbehilfsorganisation in der Schweiz aufzusuchen, erfüllt Herr Gärtner den Wunsch seiner Frau auf dem Sterbebett: „Mach es richtig.“ Er bringt sein Anliegen vor die Ethikkommission.

Von Schirach, prominenter deutscher Strafverteidiger und Autor von Bestsellern sowohl in Buch- als auch Dramenform, geht in diesem Stück mit gründlicher juristischer Methodik vor: Eine Reihe von Sachverständigen debattiert aus unterschiedlichen moralisch-ethischen, ärztlichen, juristischen, historischen und religiösen Blickwinkeln Herr Gärtners Fall. Statistische Fakten und überraschende Facetten zeigen, dass das Thema weder einfach, noch eindimensional, sondern im Gegenteil höchst komplex und viel schwerwiegender ist, als man zunächst vielleicht denkt. Am Ende liegt eine einfache Frage vollständig ausgeleuchtet zur Abstimmung bereit: „Soll ein Arzt Beihilfe zum Suizid leisten dürfen?“ Die Ethikkommission, deren Mitglieder mit Ja oder Nein stimmen müssen, ist am Ende das Publikum – sind Sie.

Es geht in diesem Stück mit Publikumsbeteiligung also ans Eingemachte. Gevatter Tod, der große Gleichmacher, der uns alle ereilt, ist neben der Liebe das wichtigste literarische Motiv, das uns immer wieder daran erinnert, das Lebensende zu bedenken, auch wenn wir es gern verdrängen. Und der Tod steht genau wie die Liebe in engem Zusammenhang mit der Frage, was ein gutes Leben ist, wie wir dieses erkennen, und was Gesellschaft und Staat dafür tun sollten.

Auf die Bühne gebracht wird das spannende, hoch aktuelle Denk- und Debattenspiel von Bernd Mottl, der vorletzte Spielzeit „Vor Sonnenaufgang“ von Ewald Palmetshofer in HAUS EINS inszenierte und als vielseitig interessierter Regisseur auch in der Oper Graz ein gern gesehener Gast ist.

SCHAUSPIELHAUS AKTIV

Theaterpädagogik Timo Staaks

Altersempfehlung ab 16 oder im Rahmen des Ethik-/Religionsunterrichts ab der 9. Schulstufe.

In Ferdinand von Schirachs Stück „Gott“ werden die Themen Suizid bzw. Sterbehilfe verhandelt. Im akuten Notfall von psychischen oder suizidalen Krisen bietet die österreichweite Telefonseelsorge schnelle Hilfe an. Sie erreichen sie täglich von 0-24 Uhr unter der Telefonnummer 142 (Notruf).

E-Mail und Chatberatung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten finden Sie unter www.telefonseelsorge.at