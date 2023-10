Julius Caesar

Der Feldherr und Politiker Julius Cäsar setzt die Republik Roms außer Kraft. Seine Anhänger tragen ihm die Krone an. In der Nacht vor der Krönung Cäsars beschließt aber eine Gruppe von Verschwörern, zum letzten Mittel zu greifen, um die Republik zu retten: Sie töten Cäsar am Fuß des Kapitols. Auch Marc Anton, Cäsars engster Freund, fürchtet daraufhin um sein Leben. Als Zeichen der Transparenz lassen Cäsars Mörder ihn dennoch die Trauerrede halten.