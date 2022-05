Frank Hoffmann / mg3 (Martin Gasselsberger Trio) / Klaus Dickbauer NOVECENTO – Die Legende vom Ozeanpianisten (Alessandro Baricco)

Bei Alessandro Baricco´s „Legende“ handelt es sich um eine Lesung mit theatralischen Effekten und selbstverständlich mit viel Musik. Der „Held“ der Handlung ist ein Findelkind, das als Säugling auf einem Schiff aufgefunden wird. Von einem Heizer dieses Schiffs – er hatte den namenlosen Knaben entdeckt – wird der kleine Erdenbürger aufgezogen und umsorgt. Er gab dem Winzling den Namen NOVECENTO – entsprechend dem Jahr der Auffindung.

Als Halbwüchsiger entdeckt Novecento im Ballsaal des Schiffs ein Klavier und ist sofort fasziniert von den weißen und schwarzen Tasten und von der Wirkung, die sie entfachen, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge anschlägt.

Unser „Held“ bringt sich selbst und zunächst unbeachtet das Klavierspiel bei. Aber irgendwann wird es offenbar, dass sich auf dem Schiff ein außerordentliches Tasten-Genie befindet, das den Vergleich mit keinem der „erdgebundenen“ Tasten-Götter zu scheuen hat.

Das kommt dem nicht ganz uneitlen Halbgott des Ragtime, dem Pianisten Jelly Roll Morton, zu Ohren und er entschließt sich zu einem Piano-Battle, einem Ragtime-Piano-Wettspiel auf dem Schiff, der Heimstatt von Novecento. Schließlich sorgt er sich um seinen Ruf als „Bester Pianist des Ragtime“ je lauter die Fama von diesem sagenumwobenen „Nebenbuhler“ auf dem Schinakl zu werden droht.

An dieser Stelle soll nicht vorweggenommen werden, mit welchem Ergebnis der Pianisten-Wettstreit endete. Auch nicht das tragische Ende der „Legende“.

Nur soviel: Novecento hat, das Schiff niemals verlassen, niemals seinen Fuß auf festen Boden gesetzt. So will es die großartige Geschichte ihres italienischen Schöpfers.

Welch ein Glücksfall und was für eine Steilvorlage für einen Schauspieler und seine befreundeten Musiker, die sich bereits mit mehreren Projekten aus Lesung und Musik u.a. zum Thema „Erich Fried“ in ganz Österreich und im angrenzenden deutschsprechenden Ausland einen Namen gemacht haben.

Martin Gasselsberger, Piano / Roland Kramer, Kontrabass / Gerald Endstrasser, Schlagzeug und Klaus Dickbauer, Reeds sowie Burgschauspieler Frank Hoffmann, Rezitator, verleihen der Geschichte von Alessandro Baricco Gesicht und Stimme. Vokal und Instrumental.

Frank Hoffmann – Rezitator/Regie

Martin Gasselsberger – Klavier

Klaus Dickbauer – Klarinette, Saxophon

Roland Kramer – Kontrabass

Gerald Endstrasser - Schlagzeug