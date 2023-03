TRIO 100NKA feat. GRALAK

Diese Musik durchläuft verschiedene Stile, die auf dem Jazz basieren und von den Eminenzen des Genres beeinflusst sind. Sie behandeln ihre Instrumente oft auf ungewöhnliche Weise und versuchen, neue Klangdimensionen zu finden, indem sie verschiedene Techniken und auch Effekte einsetzen. Ihr Schaffen basiert auf Improvisation und freier Musik im Hier und Jetzt. Andererseits würzen sie ihre Musik mit Grooves und Rhythmen.

Die Kombination der instrumentalen Virtuosität des Ensembles 100nka mit den einzigartigen Klängen der Trompete von Antoni "Ziut" Gralak ist eine explosive Mischung aus Harmonie und Melodie, die den Geschmack jedes bewussten und reifen Musikliebhabers treffen wird. Musik, Bilder und echte Emotionen, die live während des Entstehungsprozesses aufgezeichnet werden. Die Verschmelzung dieser beiden „Elemente“ der Musik wird immer wieder zu einem außergewöhnlichen musikalischen Reise.

Ein Konzert aus der „Veredelungs-Manufaktur Polen“; ein seltenes musikalisches Ereignis in unseren Regionen, denn „diese Musik hat ihre Wurzeln in der polnischen Yass-Bewegung. Das bedeutet, dass sie zwar eindeutig vom Free Jazz inspiriert ist, sich aber auch stark auf die polnische Folk-, Punkrock- und Drum'n'bass-Ästhetik stützt. Sie klingt offen, spontan und viel zugänglicher als der typische Ornettian Free. Die Melodie ist hier stark und die Improvisation liegt weniger in der Struktur als im spielerischen Charakter dieser Musik, die ihren Stil von einem Lied zum Anderen völlig verändern kann.“ (`Gralak´)

Adam Stodolski - bass

Tomasz Leś - guitar

Przemysław Borowiecki - drums

GAST: Antoni Gralak - trumpet

Antoni "Ziut" Gralak ist Trompeter, Komponist und Musikproduzent.

Seit Jahren gilt er als einer der kreativsten Musiker des Landes. Mit seiner Trompete formte er in den 1980er Jahren den wichtigsten Weg des polnischen Off-Jazz. Der Name Gralak geht auf die legendären Formationen zurück: Free Cooperation, Young Power und rocknähere Gruppen wie Sfora und Woo Boo Doo bis hin zur internationalen Formation Universal Supersession. Berühmtheit erlangte er als Mitbegründer der Jazz-Rock-Powerhouse-Formation Tie Break, die zur kleinen Gruppe der polnischen Kultmusikgruppen zählt. Er arbeitet mit den führenden Jazzbühnen und vielen Popstars zusammen. Er betreibt zwei originelle Projekte: Graal und YeShe.

Im Jahr 1999 gründete er das Studio Jasnachmura , in dem Multimedia- und Filmprojekte, die Erstellung von Online-Bildern, Konzerte und Festivals durchgeführt werden.