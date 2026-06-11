Nemorino hat ein Problem: Er ist unsterblich in Adina verliebt, doch sie scheint eher an dem selbstbewussten Belcore interessiert. Ein klassisches Highschool-Dilemma, könnte man meinen. Doch dann tritt der exzentrische Doktor Dulcamara auf und verspricht Nemorino das ultimative Mittel: einen Liebestrank, der alles verändern soll.

Doch was passiert, wenn der Zaubertrank nicht funktioniert und die Liebe trotzdem ihren eigenen, unerklärlichen Weg geht?

Gaetano Donizettis L’elisir d’amore ist eine spritzige, humorvolle Oper, die sich mit den Irrungen und Wirrungen der Liebe beschäftigt. Mit Wortwitz, gefühlvollen Melodien und einer der schönsten Tenorarien der Operngeschichte bringt die Regisseurin Anna Kelo frischen Wind in das Stück: Sie spielt mit einem Highschool-Ambiente, das an die erfolgreiche Netflix- Serie Sex Education erinnert, und erzählt mit scharfem Humor und emotionaler Tiefe von Sehnsucht, Selbstfindung und der komplizierten Dynamik junger Menschen als mitreißende Coming-of-Age-Geschichte.

Eine Produktion des Opernstudios der Bregenzer Festspiele mit freundlicher Unterstützung des internationalen Gesangswettbewerbs NEUE STIMMEN der Liz Mohn Stiftung

Melodramma giocoso in zwei Akten (1832)

Libretto von Felice Romani nach dem Libretto zu Daniel-François-Esprit Aubers Oper Le Philtre von Eugène Scribe

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln