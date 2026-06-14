Der eingebildete Kranke

Argan ist überzeugt: Er ist todkrank. Täglich lässt er sich behandeln, schluckt Medikamente, schwört auf Einläufe – und will zur Absicherung seine Tochter mit einem Arzt verheiraten. Angélique jedoch liebt einen anderen …

In seinem berühmten und letzten Stück beschreibt Molière 1673 das Verhältnis eines selbstmitleidigen Hypochonders zu seinen geldgierigen Ärzten als eine für beide Seiten gewinnbringende Symbiose. Er widmet das Stück dem Sonnenkönig, der von sogenannten Heilkundigen mit Klistieren grausam zu Tode kuriert wurde. Molière, der in der Titelrolle selbst auf der Bühne stand, erlag – welch’ Pointe! – während der Aufführung einem tödlichen Blutsturz. Sein brillantes letztes Werk ist bis heute ein Klassiker – unterhaltsam, scharfzüngig und erschreckend aktuell.