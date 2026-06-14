Der eingebildete Kranke

In seinem berühmten und letzten Stück beschreibt Molière 1673 das Verhältnis eines selbstmitleidigen Hypochonders zu seinen geldgierigen Ärzten als eine für beide Seiten gewinnbringende Symbiose. Er widmet das Stück dem Sonnenkönig, der von sogenannten Heilkundigen mit Klistieren grausam zu Tode kuriert wurde. Molière, der in der Titelrolle selbst auf der Bühne stand, erlag – welch’ Pointe! – während der Aufführung einem tödlichen Blutsturz. Sein brillantes letztes Werk ist bis heute ein Klassiker – unterhaltsam, scharfzüngig und erschreckend aktuell.
|Juli 2026
|Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr
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|Sa. 25. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
18:00 Uhr
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