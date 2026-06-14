Der eingebildete Kranke


Bregenzer Festspiele

Der eingebildete Kranke

Vorarlberger Landestheater
24. bis 26. Juli 2026
Argan ist überzeugt: Er ist todkrank. Täglich lässt er sich behandeln, schluckt Medikamente, schwört auf Einläufe – und will zur Absicherung seine Tochter mit einem Arzt verheiraten. Angélique jedoch liebt einen anderen …

In seinem berühmten und letzten Stück beschreibt Molière 1673 das Verhältnis eines selbstmitleidigen Hypochonders zu seinen geldgierigen Ärzten als eine für beide Seiten gewinnbringende Symbiose. Er widmet das Stück dem Sonnenkönig, der von sogenannten Heilkundigen mit Klistieren grausam zu Tode kuriert wurde. Molière, der in der Titelrolle selbst auf der Bühne stand, erlag – welch’ Pointe! – während der Aufführung einem tödlichen Blutsturz. Sein brillantes letztes Werk ist bis heute ein Klassiker – unterhaltsam, scharfzüngig und erschreckend aktuell.

Details zur Spielstätte:
Vorarlberger Landestheater
Seestraße 2, A-6900 Bregenz
Im Rahmen des Festivals:
Bregenzer Festspiele

Termine: Der eingebildete Kranke - Vorarlberger Landestheater

Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 25. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. Juli 2026
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 