Christoph Sietzen & Motus Percussion - Im Wasserfall

Von der eindrucksvollen Klangkulisse der gigantischen Wassermassen des argentinisch- brasilianischen Flusses Iguazú inspiriert, bevor sie den Garganta del Diablo (Teufelsschlund) genannten Wasserfall in die Tiefe stürzen, schrieb Georg Friedrich Haas sein gleichnamiges Werk für bis zu zehn Klangwerke.

»So spektakulär die Iguazú- Wasserfälle sind [...] – das Eindrucksvollste war eine Wanderung oberhalb der Fälle, die dort nur zu hören, aber nicht zu sehen waren«, erzählt der Komponist. »Stundenlang führte der Weg flach über kleine Brücken und Inseln, das Wasser darunter zog in sichtbarer Beschleunigung vorbei, entschwand dem Blick, und wir wussten, dass es in wenigen Minuten in freiem Fall hunderte Meter tief abstürzen würde.« Christoph Sietzen – Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs und Professor für Schlagwerk an der Anton Bruckner Privatuniversität – bringt diese rhythmische Endlosspirale gemeinsam mit dem Ensemble Motus Percussion in der Trendsporthalle des Sportparks Lissfeld, umgeben von Skate-Rampen und Rails in einer einzigartigen Location zum Erklingen.

Programm

Georg Friedrich Haas // * 1953

Iguazú superior, antes de descender por la Garganta del Diablo. Fassung für 1 bis 10 Klangwerke // 2018, 2020

Besetzung

Motus Percussion

Christoph Sietzen | Schlagwerk & Leitung