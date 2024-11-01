Christoph Sietzen & Motus Percussion - Im Wasserfall


Brucknerfest Linz

Christoph Sietzen & Motus Percussion - Im Wasserfall

Trendsporthalle Sportpark Lissfeld
28. Sept. 2026
Von der eindrucksvollen Klangkulisse der gigantischen Wassermassen des argentinisch- brasilianischen Flusses Iguazú inspiriert, bevor sie den Garganta del Diablo (Teufelsschlund) genannten Wasserfall in die Tiefe stürzen, schrieb Georg Friedrich Haas sein gleichnamiges Werk für bis zu zehn Klangwerke.

»So spektakulär die Iguazú- Wasserfälle sind [...] – das Eindrucksvollste war eine Wanderung oberhalb der Fälle, die dort nur zu hören, aber nicht zu sehen waren«, erzählt der Komponist. »Stundenlang führte der Weg flach über kleine Brücken und Inseln, das Wasser darunter zog in sichtbarer Beschleunigung vorbei, entschwand dem Blick, und wir wussten, dass es in wenigen Minuten in freiem Fall hunderte Meter tief abstürzen würde.« Christoph Sietzen – Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs und Professor für Schlagwerk an der Anton Bruckner Privatuniversität – bringt diese rhythmische Endlosspirale gemeinsam mit dem Ensemble Motus Percussion in der Trendsporthalle des Sportparks Lissfeld, umgeben von Skate-Rampen und Rails in einer einzigartigen Location zum Erklingen.

Programm
Georg Friedrich Haas // * 1953
Iguazú superior, antes de descender por la Garganta del Diablo. Fassung für 1 bis 10 Klangwerke // 2018, 2020

Besetzung
Motus Percussion
Christoph Sietzen | Schlagwerk & Leitung

Details zur Spielstätte:
Trendsporthalle Sportpark Lissfeld
Hausleitnerweg 105, A-4020 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Christoph Sietzen & Motus Percussion - Im Wasserfall - Trendsporthalle Sportpark Lissfeld

September 2026
Mo. 28. Sept. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 