under the influence

Uraufführung - Drei Frauen aus drei Generationen kommen sich im siebten Stock eines Wohnhauses allmählich näher, als plötzlich seltsame Plagen in ihren Lichthof prasseln. Abgeschnitten von der Außenwelt leeren Ems, Anja und Liselotte Flasche um Flasche und teilen Erinnerungen an Rausch, Beziehungen und Familie.

Während die vom ewigen Exzess erschöpfte Göttin Dionysa die Plagen beseitigt, geht den drei Frauen der Alkohol aus und sie fassen einen radikalen Entschluss. Ein Stück über Abhängigkeiten und der Suche nach einem entpatriarchalisierten Rausch.

Die Autorin und Dramaturgin Natalie Baudy, ehemalige Stipendiatin im Hans-Gratzer-Programm des Schauspielhauses Wien, schreibt u. a. für das Staatstheater Augsburg, das Stadttheater Ingolstadt und das Theater KOSMOS in Bregenz. Seit der Spielzeit 2024/25 ist sie Teil der Künstlerischen Leitung des schauspiel erlangen.

Eine Koproduktion der Bregenzer Festspiele und des Theater KOSMOS im Rahmen der Österreichischen Theaterallianz