under the influence


Bregenzer Festspiele

under the influence

Theater Kosmos
12. bis 15. Aug. 2026
Uraufführung - Drei Frauen aus drei Generationen kommen sich im siebten Stock eines Wohnhauses allmählich näher, als plötzlich seltsame Plagen in ihren Lichthof prasseln. Abgeschnitten von der Außenwelt leeren Ems, Anja und Liselotte Flasche um Flasche und teilen Erinnerungen an Rausch, Beziehungen und Familie.

Während die vom ewigen Exzess erschöpfte Göttin Dionysa die Plagen beseitigt, geht den drei Frauen der Alkohol aus und sie fassen einen radikalen Entschluss. Ein Stück über Abhängigkeiten und der Suche nach einem entpatriarchalisierten Rausch.

Die Autorin und Dramaturgin Natalie Baudy, ehemalige Stipendiatin im Hans-Gratzer-Programm des Schauspielhauses Wien, schreibt u. a. für das Staatstheater Augsburg, das Stadttheater Ingolstadt und das Theater KOSMOS in Bregenz. Seit der Spielzeit 2024/25 ist sie Teil der Künstlerischen Leitung des schauspiel erlangen.

Eine Koproduktion der Bregenzer Festspiele und des Theater KOSMOS im Rahmen der Österreichischen Theaterallianz

Details zur Spielstätte:
Theater Kosmos
Mariahilfstraße 29, A-6900 Bregenz
Im Rahmen des Festivals:
Bregenzer Festspiele

Termine: under the influence - Theater Kosmos

August 2026
Mi. 12. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 14. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 15. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 