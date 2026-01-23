Benamor
23. Jan. bis 7. Feb. 2026
Österreichische Erstaufführung - Der Sultan Darío will seine Schwester Benamor endlich verheiraten. Was beide nicht ahnen: Darío ist eigentlich eine Frau, und Prinzessin Benamor ist ein Mann. Ihre Mutter Pantea hat beide im jeweils anderen Geschlecht erzogen, weil ein erstgeborenes Mädchen nach altem Recht ebenso getötet werden muss wie ein zweitgeborener Junge.
Doch nun kommen heiratswillige Prinzen von nah und fern, und der Geschlechtertausch droht aufzufliegen – zumal Benamor so gar nicht den Erwartungen an eine Prinzessin gehorchen will und der Sultan ein beunruhigendes Interesse an einem der Brautwerber entwickelt …
Der 1879 geborene Pablo Luna war einer der erfolgreichsten Komponisten von Zarzuelas, der spanischen Form der Operette, und Revuen zwischen 1900 und der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges. Seine Operette Benamor wurde 1923 in Madrid uraufgeführt und steht mit dem zweifachen Geschlechtertausch und vielen sexuellen und kulturellen Anspielungen ganz im Geist der „wilden“ 1920er-Jahre, die auch in Spanien eine Zeit des Aufbruchs waren. Ähnlich wie in Wien Franz Lehár verbindet Luna die traditionelle Musik der Zarzuela (etwa im berühmten Feuertanz im zweiten Akt) mit den Modetänzen Shimmy oder Foxtrott zu einer ganz eigenen Klangsprache. Regisseur Christof Loy hat Benamor bei einer Aufführung in Madrid entdeckt und wird mit dem selten gespielten Werk zum ersten Mal in Wien eine Operette inszenieren. Auf der Bühne ist ein Ensemble aus eingespielten Zarzuela-Darsteller*innen zu erleben, angeführt, von den beiden aufstrebenden Opern-Stars Marina Monzó als Benamor und Federico Fiorio als Darío.
In spanischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Aufführungsbeginn
Opereta in drei Akten
Libretto von Antonio Paso und Ricardo González del Toro
Details zur Spielstätte:
