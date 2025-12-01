Orchesterlieder - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Zwei herausragenden Gesangsstimmen der Gegenwart, gebettet auf zauberisch-raschhaften Klängen, und zugleich eine opulente Erkundung jener Wege, die von Richard Wagners «Tristan und Isolde» aus in der Musikstadt Wien an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eingeschlagen wurden:

Zwei herausragenden Gesangsstimmen der Gegenwart, gebettet auf zauberisch-raschhaften Klängen, und zugleich eine opulente Erkundung jener Wege, die von Richard Wagners «Tristan und Isolde» aus in der Musikstadt Wien an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eingeschlagen wurden: Fabien Gabel entführt zusammen mit den Tonkünstlern erneut in jene Zeiten, da orchestrale Fülle und Brillanz erst so recht entstanden sind. Dem im Leben unstillbaren Verlangen nach liebender Vereinigung hat Wagner mit dem «Tristan» ein ewiges Denkmal gesetzt. Und für Gesänge und Lieder von Alexander Zemlinsky und Alban Berg, die diesem romantischen Sehnen und Wähnen entwachsen, sind Kate Lindsey und Nikola Hillebrand aufgeboten: zwei famose Sängerinnen, die zusammen mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie einzeln in Werken von Richard Strauss oder Gustav Mahler beim Tonkünstler-Publikum bereits Furore gemacht haben. Als betörende Rarität kommt die «Symphonische Nachtmusik» des Joseph Marx hinzu: Das «O sink hernieder, Nacht der Liebe» aus «Tristan» wird da aufgelöst in wundersam leichte, anmutig schmeichelnde Sommerlüfte und -düfte von spätromantisch-impressionistischem Flair.