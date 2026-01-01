Neujahrskonzert - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Kathrin Zukowski, Sopran
Christoph Wagner-Trenkwitz, Moderation
Alfred Eschwé, Dirigent
Programm:
Michail Glinka: Ouvertüre zur Oper «Ruslan und Ludmilla»
Gaetano Donizetti: «O luce di quest'anima» Arie der Linda aus der Oper «Linda di Chamounix»
Béla Bartók: «Bilder aus Ungarn», 3. Satz (Melodie)
Johann Strauss: Éljen a Magyar, Polka schnell op. 332
Johann Strauss: Accelerationen, Walzer op. 234
Gisela Frankl: Auf Flügeln des Tanzes, Polka francaise
Giacomo Puccini: «Quando me'n vo» Walzer der Musette aus der Oper «La Bohème»
Gioachino Rossini: Finale aus der Ouvertüre zur Oper «Guglielmo Tell»
- PAUSE -
Carl Michael Ziehrer: Ouvertüre zur Operette «Die Landstreicher»
Franz Lehár: «Ich bin verliebt!» Lied der Elisabeth aus der Operette «Schön ist die Welt»
Siegfried Ochs: «'s kommt ein Vogel geflogen» (Bearbeitung: Alfred Eschwé)
Hans Christian Lumbye: «Kopenhagener Eisenbahn Dampf Galopp»
Nico Dostal: «Ich bin verliebt» Lied aus der Operette «Clivia»
Johann Strauss: Tausendundeine Nacht, Walzer op. 346 nach Motiven aus der Operette «Indigo und die vierzig Räuber»
