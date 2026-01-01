Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Neujahrskonzert - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich


11. Jan. 2026
Die Tonkünstler haben den Walzer im Gefühl – so wie auch Schnellpolkas, Märsche und viele andere Genres der so genannten leichten Muse. Die ist deshalb so schwer, weil man keine Schwere spüren darf. Nicht das «eins, zwei, drei im Sauseschritt» vorrückende Alter soll man zum Jahreswechsel auf sich lasten fühlen, sondern von der Musik emporgehoben werden. Dann ist man bei Trost – und getröstet. Die Tonkünstler sorgen dafür jedes Mal: Prosit Neujahr!

Kathrin Zukowski, Sopran
Christoph Wagner-Trenkwitz, Moderation
Alfred Eschwé, Dirigent

Programm:
Michail Glinka: Ouvertüre zur Oper «Ruslan und Ludmilla»
Gaetano Donizetti: «O luce di quest'anima» Arie der Linda aus der Oper «Linda di Chamounix»
Béla Bartók: «Bilder aus Ungarn», 3. Satz (Melodie)
Johann Strauss: Éljen a Magyar, Polka schnell op. 332
Johann Strauss: Accelerationen, Walzer op. 234
Gisela Frankl: Auf Flügeln des Tanzes, Polka francaise
Giacomo Puccini: «Quando me'n vo» Walzer der Musette aus der Oper «La Bohème»
Gioachino Rossini: Finale aus der Ouvertüre zur Oper «Guglielmo Tell»

- PAUSE -
Carl Michael Ziehrer: Ouvertüre zur Operette «Die Landstreicher»
Franz Lehár: «Ich bin verliebt!» Lied der Elisabeth aus der Operette «Schön ist die Welt»
Siegfried Ochs: «'s kommt ein Vogel geflogen» (Bearbeitung: Alfred Eschwé)
Hans Christian Lumbye: «Kopenhagener Eisenbahn Dampf Galopp»
Nico Dostal: «Ich bin verliebt» Lied aus der Operette «Clivia»
Johann Strauss: Tausendundeine Nacht, Walzer op. 346 nach Motiven aus der Operette «Indigo und die vierzig Räuber»

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Wiener Neustadt
Herzog-Leopold-Straße 17, A-2700 Wiener Neustadt

Januar 2026
So. 11. Jan. 2026
So. 11. Jan. 2026
16:00 Uhr
 