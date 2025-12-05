Mozart: Requiem - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Wolfgang Amadé Mozarts letztes Werk ist von Mythen umrankt. Die Geschichten aus den letzten Stunden des viel verehrten Musikers und die abgerissene Komposition, mit den vermeintlich letzten autographen Zügen des Lacrimosa, die von Mozarts Hand stammen, tragen dazu bei.

Andreas Ottensamer, Dirigent

Christina Gansch, Sopran

Kate Lindsey, Alt

Matthew Newlin, Tenor

Alexander Grassauer, Bass

Konzertchor Interpunkt

Michael Schneider, Chorleitung

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Wolfgang Amadeus Mozart:

Symphonie C-Dur KV 551 "Jupiter"

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem für Soli, gemischten Chor und Orchester d-Moll KV 626

Wolfgang Amadé Mozarts letztes Werk ist von Mythen umrankt. Die Geschichten aus den letzten Stunden des viel verehrten Musikers und die abgerissene Komposition, mit den vermeintlich letzten autographen Zügen des Lacrimosa, die von Mozarts Hand stammen, tragen dazu bei.

Die Aufführung in Wiener Neustadt unter Franz de Paula Anton Reichsgraf von Walsegg am 14. Dezember 1793 war die erste, die wie geplant zur Erinnerung an dessen Ehefrau Maria Anna Theresia, geb. Prenner von Flamberg, stattfand. Die Komposition wurde hier also erstmal durch den Auftraggeber ihrem eigentlichen Bestimmungszweck zugeführt. Es war in der Neuklosterkirche, in der diese Klänge erstmals ihre volle Emotionalität entfalten konnten, die heute Millionen von Menschen zutiefst berührt.

Bei den Exequien für Wolfgang Amadé Mozart waren am 10. Dezember 1791 vermutlich nur Requiem und Kyrie erklungen. Baron van Swieten hatte lediglich eine Konzertaufführung des vollständigen Werks zugunsten von Mozarts Witwe am 2. Januar 1793 in Wien durchgeführt.