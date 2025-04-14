DIE ITALIENISCHE NACHT - Tour 2026

Ein unvergesslicher Abend mit den beliebtesten Italo Hits! La Banda Italiana, italienische Profimusiker und Stars der Pop- Musical- und Opernwelt präsentieren ein musikalisches Feuerwerk der Superlative. Hits von Zucchero - Laura Pausini - Al Bano & Romina Power - Andrea Bocelli - Eros Ramazzotti u. v. m. versetzen die Zuschauer in Urlaubsstimmung.

Sommer, Sonne und Meer sind zum Greifen nah, Erinnerungen an den letzten und Vorfreude auf den kommenden Urlaub werden geweckt. Einzigartige Stimmen und eine umwerfende Band werden Sie mit ausgewählten Solo- Duett- und Ensemblenummern ins Italienfieber singen.

Bekannte Songs wie Gente Di Mare, Sempre Sempre, Felicità oder Buona Domenica animieren zum Mitsingen und Mittanzen und das Ensemble verwandelt jeden Abend in eine Welt von Sonne, Sand und „dolce far niente“. Lassen Sie sich von diesem Bühnenfeuerwerk aus weltbekannten Italo Hits aus Schlager, Pop, Swing und Klassik mitreißen und seien Sie dabei, wenn Starsolisten die schönsten Melodien in einzigartiger Qualität anstimmen. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept ist Teil der zweistündigen Show.

Feiern sie mit uns einen Abend voll guter Laune und italienischem Lebensgefühl – La vita e bella!

Alle Termine auf einen Blick:

14.April 2025 · 19:30 · AMSTETTEN

15.April 2025 · 19:30 · BAD ISCHL

17.April 2025 · 20:00 · RIED

23.April 2025 · 19:30 · SAALFELDEN

24.April 2025 · 20:00 · LIENZ

08.Mai 2025 · 19:30 · WELS

09.Mai 2025 · 20:00 · STEYR