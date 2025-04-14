DIE ITALIENISCHE NACHT - Tour 2026

Sommer, Sonne und Meer sind zum Greifen nah, Erinnerungen an den letzten und Vorfreude auf den kommenden Urlaub werden geweckt. Einzigartige Stimmen und eine umwerfende Band werden Sie mit ausgewählten Solo- Duett- und Ensemblenummern ins Italienfieber singen.
Bekannte Songs wie Gente Di Mare, Sempre Sempre, Felicità oder Buona Domenica animieren zum Mitsingen und Mittanzen und das Ensemble verwandelt jeden Abend in eine Welt von Sonne, Sand und „dolce far niente“. Lassen Sie sich von diesem Bühnenfeuerwerk aus weltbekannten Italo Hits aus Schlager, Pop, Swing und Klassik mitreißen und seien Sie dabei, wenn Starsolisten die schönsten Melodien in einzigartiger Qualität anstimmen. Ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept ist Teil der zweistündigen Show.
Feiern sie mit uns einen Abend voll guter Laune und italienischem Lebensgefühl – La vita e bella!
Alle Termine auf einen Blick:
14.April 2025 · 19:30 · AMSTETTEN
15.April 2025 · 19:30 · BAD ISCHL
17.April 2025 · 20:00 · RIED
23.April 2025 · 19:30 · SAALFELDEN
24.April 2025 · 20:00 · LIENZ
08.Mai 2025 · 19:30 · WELS
09.Mai 2025 · 20:00 · STEYR
