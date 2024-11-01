Der kleine Prinz ist ein modernes Kunstmärchen, ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit und gilt als Kritik am Werteverfall der Gesellschaft. Eine berührende und tiefgründige Musiktheater Produktion, in bewährter teatro Manier, wobei auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen.
Das teatro Musical neu bearbeitet, mit neuen und alten Songs, mit völlig neuen Arrangements, mit einem Life Orchester und neuen Choreografien. Die berührende Geschichte des Kleinen Prinzen nach dem original von Antoine de Saint Exupéry. Ein fröhlicher und besinnlicher Abend für die ganze Familie.
Leading Team
Intendanz, Musik Norberto Bertassi
Musik, musik. Leitung, Arrangements Bernhard Jaretz
Buch und Regie Norbert Holoubek
Choreografie Katharina Strohmayer
Kostüme n.b.
Maske Renate Harter
Besetzung
Der kleine Prinz Niklas Petzer
Der Fuchs n.b.
Die Blume n.b.
Die Schlange n.b.
Der Pilot n.b.
Der Hund n.b.
Die Katze n.b.
|Juli 2026
|Sa. 11. Juli 2026
18:30 Uhr
|So. 12. Juli 2026
14:30 Uhr
|Sa. 18. Juli 2026
14:30 Uhr
|So. 19. Juli 2026
14:30 Uhr
|Sa. 25. Juli 2026
14:30 Uhr
|So. 26. Juli 2026
14:30 Uhr
|August 2026
|Sa. 1. Aug. 2026
14:30 Uhr
|So. 2. Aug. 2026
14:30 Uhr
