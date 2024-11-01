Die berühmte Geschichte nach der Vorlage von Antoine de Saint Exupery in einer völlig neuen Bearbeitung.

Der kleine Prinz ist ein modernes Kunstmärchen, ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit und gilt als Kritik am Werteverfall der Gesellschaft. Eine berührende und tiefgründige Musiktheater Produktion, in bewährter teatro Manier, wobei auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen.

Das teatro Musical neu bearbeitet, mit neuen und alten Songs, mit völlig neuen Arrangements, mit einem Life Orchester und neuen Choreografien. Die berührende Geschichte des Kleinen Prinzen nach dem original von Antoine de Saint Exupéry. Ein fröhlicher und besinnlicher Abend für die ganze Familie.

Leading Team

Intendanz, Musik Norberto Bertassi

Musik, musik. Leitung, Arrangements Bernhard Jaretz

Buch und Regie Norbert Holoubek

Choreografie Katharina Strohmayer

Kostüme n.b.

Maske Renate Harter

Besetzung

Der kleine Prinz Niklas Petzer

Der Fuchs n.b.

Die Blume n.b.

Die Schlange n.b.

Der Pilot n.b.

Der Hund n.b.

Die Katze n.b.