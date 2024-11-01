Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
teatro - Verein zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum

Der Kleine Prinz

Stadttheater Mödling
11. Juli bis 2. Aug. 2026
Die berühmte Geschichte nach der Vorlage von Antoine de Saint Exupery in einer völlig neuen Bearbeitung.

Der kleine Prinz ist ein modernes Kunstmärchen, ein Plädoyer für Freundschaft und Menschlichkeit und gilt als Kritik am Werteverfall der Gesellschaft. Eine berührende und tiefgründige Musiktheater Produktion, in bewährter teatro Manier, wobei auch Humor und Showeinlagen auf den vielen Planeten nicht zu kurz kommen.

Das teatro Musical neu bearbeitet, mit neuen und alten Songs, mit völlig neuen Arrangements, mit einem Life Orchester und neuen Choreografien. Die berührende Geschichte des Kleinen Prinzen nach dem original von Antoine de Saint Exupéry. Ein fröhlicher und besinnlicher Abend für die ganze Familie.

Leading Team
Intendanz, Musik Norberto Bertassi
Musik, musik. Leitung, Arrangements Bernhard Jaretz
Buch und Regie Norbert Holoubek
Choreografie Katharina Strohmayer
Kostüme n.b.
Maske Renate Harter

Besetzung
Der kleine Prinz Niklas Petzer
Der Fuchs n.b.
Die Blume n.b.
Die Schlange n.b.
Der Pilot n.b.
Der Hund n.b.
Die Katze n.b.

Details zur Spielstätte:
Babenbergergasse 5, A-2340 Mödling
Im Rahmen des Festivals:
Termine: Der Kleine Prinz - Stadttheater Mödling

Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
18:30 Uhr
So. 12. Juli 2026
So. 12. Juli 2026
14:30 Uhr
Sa. 18. Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
14:30 Uhr
So. 19. Juli 2026
So. 19. Juli 2026
14:30 Uhr
Sa. 25. Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
14:30 Uhr
So. 26. Juli 2026
So. 26. Juli 2026
14:30 Uhr
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
Sa. 1. Aug. 2026
14:30 Uhr
So. 2. Aug. 2026
So. 2. Aug. 2026
14:30 Uhr
 