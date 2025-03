KLASSIK.KLANG berndorf - Die Johann-Strauss-Gala - Festival-Eröffnungskonzert

Die Eröffnungsgala des Klassik.Klang berndorf 2025 steht ganz im Zeichen des großen Johann Strauss Sohn. Absolute Spezialisten der Wiener Musiktradition werden diesen Abend tragen. Das Strauss Festival Orchester, das Spitzenensemble für Wiener Musik unter der Leitung von Vinzenz Praxmarer entführt Sie in die Welt des Walzerkönigs.

Sopranistin Daniela Fally und der österreichische Tenor und Grammy-Preisträger Herbert Lippert sowie die "Gumpoldskirchner Spatzen" sind in diesem ur-österreischischem Genre weltweit gefragt und tragen die Wiener Musiktradition seit Jahrzehnten international in die Länder hinaus. Johann Strauss schönste und bekannteste Werke wie der Donauwalzer, der Frühlingsstimmenwalzer sowie die herrlichsten Tenorarien, aber auch einige Neu-Entdeckungen werden Sie an diesem Abend bezaubern und begeistern!

Herbert Lippert, Christoph Wagner-Trenkwitz, Daniela Fally, Strauss Festival Orchester unter der Leitung von Vinzenz Praxmarer, Gumpoldskirchner Spatzen