Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
Adventkonzert Berndorf


Adventkonzert Berndorf

Stadttheater Berndorf
30. Nov. 2025
Eingebettet in den Christkindlmarkt von Berndorf (Theaterpark) präsentiert der KLASSIK.KLANG berndorf erneut ein großes klassisches Adventkonzert. Am ersten Adventwochenende wird hier eine wunderbare Synergie zwischen Weihnachtszauber vor dem Stadttheater Berndorf und bezaubernder Adventmusik mit Lesung im Stadttheater Berndorf hergestellt.

Julia Stemberger liest Vorweihnachtliches und Besinnliches, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, Daniela Fally, die jungen Querflötistinnen Sarah Honeder und Anna Maria Andrae, ein Bläserensemble sowie der Kinderchor der Musikschule Triestingtal und der Stadtchor Berndorf werden gesanglich und musikalisch hochkarätig die Weihnachtszeit einleiten.

WEIHNACHTS.KLANG

ADVENTKONZERT mit Julia Stemberger, Zoryana Kushpler, Daniela Fally u.a.

Details zur Spielstätte:
Stadttheater Berndorf
Karl Kislinger-Platz 6, A-2560 Berndorf

Termine: Adventkonzert Berndorf - Stadttheater Berndorf

November 2025
So. 30. Nov. 2025
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 