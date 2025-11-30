Adventkonzert Berndorf

Julia Stemberger liest Vorweihnachtliches und Besinnliches, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, Daniela Fally, die jungen Querflötistinnen Sarah Honeder und Anna Maria Andrae, ein Bläserensemble sowie der Kinderchor der Musikschule Triestingtal und der Stadtchor Berndorf werden gesanglich und musikalisch hochkarätig die Weihnachtszeit einleiten.
WEIHNACHTS.KLANG
ADVENTKONZERT mit Julia Stemberger, Zoryana Kushpler, Daniela Fally u.a.
|November 2025
|So. 30. Nov. 2025
16:00 Uhr
