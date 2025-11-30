Adventkonzert Berndorf

Eingebettet in den Christkindlmarkt von Berndorf (Theaterpark) präsentiert der KLASSIK.KLANG berndorf erneut ein großes klassisches Adventkonzert. Am ersten Adventwochenende wird hier eine wunderbare Synergie zwischen Weihnachtszauber vor dem Stadttheater Berndorf und bezaubernder Adventmusik mit Lesung im Stadttheater Berndorf hergestellt.