HEIMAT SUCHEN | HEIMAT FINDEN - Eine Tagungsreise zu Freuds Geburtsort in Příbor

Das Siegmund Freud Museum feiert 170 Jahre Sigmund Freud und nimmt Sie mit auf eine Reise zu seinem Geburtsort in Příbor (Tschechien). Schon am 12. Juni startet in Wien mit einer exklusiven Abendführung durch das Sigmund Freud Museum, wo Freud 47 Jahre lang lebte und arbeitete.

Am darauffolgenden Tag, dem 13. Juni, machen sich die Teilnehmer:innen gemeinsam auf den Weg nach Příbor, wo die Konferenz „Heimat suchen | Heimat finden“ Einblicke in Freuds frühe Familiengeschichte eröffnet. Dabei werden die vielfältigen Beziehungen des Begründers der Psychoanalyse zu Stadt und Region, sowie seine Kindheits- und Jugenderinnerungen zur Sprache gebracht. Die Freud-Expert:innen Christfried Tögel und Michael Molnar, Peter Henson und Monika Pessler beleuchten die Familie Freud aus unterschiedlichen Perspektiven.

Eine Exkursion am Sonntag, dem 14. Juni, führt unter fachkundiger Leitung von Christfried Tögel zu den Orten Příbor (Freiberg), Hukvaldy und Rožnau, die für den jungen Freud prägend waren und später Eingang in seine Theoriebildung fanden.

Melden Sie sich per e-Mail unter [email protected] an.

Programm

Freitag, 12.06.2026

18 Uhr Führung, Berggasse 19, 1090 Wien

Direktorinnenführung durchs Sigmund Freud Museum Wien und Get-together mit Umtrunk

Samstag, 13.06.2026

9 Uhr Abfahrt mit dem Bus, Berggasse 19, 1090 Wien

Konferenz in Příbor

15:00 Begrüßung

15:10 Monika Pessler: Familie Freud und Heimat

15:30 Leben und Werk von Jane McAdam Freud (Freuds Urenkelin) mit Filmscreening und Einführung von Peter Henson

16:30 Kaffeepause

17:00 Michael Molnar: Das glückliche Freiberger Kind

17:30 Christfried Tögel: Von Galizien über Mähren und Sachsen nach Wien

19:15 Abendessen und Ausklang

Sonntag, 14.06.2026

9 Uhr Abfahrt Hotel

Exkursion zu Freud-Orten in Příbor, Hukvaldy und Rožnau

Geburtshaus in Příbor

Haus und Atelier von Jane McAdam Freud

Löwenzahnwiese

Häuser Emanuel, Philipp, Siskind Hoffmann

Haus und Fabrik Ignaz Fluss

Hukvaldy

Rožnau

12:30 Mittagessen in Rožnau

18 Uhr Ankunft in Wien