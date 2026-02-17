HEIMAT SUCHEN | HEIMAT FINDEN - Eine Tagungsreise zu Freuds Geburtsort in Příbor

Am darauffolgenden Tag, dem 13. Juni, machen sich die Teilnehmer:innen gemeinsam auf den Weg nach Příbor, wo die Konferenz „Heimat suchen | Heimat finden“ Einblicke in Freuds frühe Familiengeschichte eröffnet. Dabei werden die vielfältigen Beziehungen des Begründers der Psychoanalyse zu Stadt und Region, sowie seine Kindheits- und Jugenderinnerungen zur Sprache gebracht. Die Freud-Expert:innen Christfried Tögel und Michael Molnar, Peter Henson und Monika Pessler beleuchten die Familie Freud aus unterschiedlichen Perspektiven.
Eine Exkursion am Sonntag, dem 14. Juni, führt unter fachkundiger Leitung von Christfried Tögel zu den Orten Příbor (Freiberg), Hukvaldy und Rožnau, die für den jungen Freud prägend waren und später Eingang in seine Theoriebildung fanden.
Melden Sie sich per e-Mail unter [email protected] an.
Programm
Freitag, 12.06.2026
18 Uhr Führung, Berggasse 19, 1090 Wien
Direktorinnenführung durchs Sigmund Freud Museum Wien und Get-together mit Umtrunk
Samstag, 13.06.2026
9 Uhr Abfahrt mit dem Bus, Berggasse 19, 1090 Wien
Konferenz in Příbor
15:00 Begrüßung
15:10 Monika Pessler: Familie Freud und Heimat
15:30 Leben und Werk von Jane McAdam Freud (Freuds Urenkelin) mit Filmscreening und Einführung von Peter Henson
16:30 Kaffeepause
17:00 Michael Molnar: Das glückliche Freiberger Kind
17:30 Christfried Tögel: Von Galizien über Mähren und Sachsen nach Wien
19:15 Abendessen und Ausklang
Sonntag, 14.06.2026
9 Uhr Abfahrt Hotel
Exkursion zu Freud-Orten in Příbor, Hukvaldy und Rožnau
Geburtshaus in Příbor
Haus und Atelier von Jane McAdam Freud
Löwenzahnwiese
Häuser Emanuel, Philipp, Siskind Hoffmann
Haus und Fabrik Ignaz Fluss
Hukvaldy
Rožnau
12:30 Mittagessen in Rožnau
18 Uhr Ankunft in Wien
|Juni 2026
|Fr. 12. Juni 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 13. Juni 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 14. Juni 2026
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen