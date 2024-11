Die Schatulle des David Josef Bach

Machen Geburtstage in steter Regelmäßigkeit auf die eigene Vergänglichkeit aufmerksam, so trösten Geburtstagsgeschenke darüber hinweg. Im Falle von Exil und Vertreibung bilden sie mitunter Zeugnisse einer vergangenen Zeit, so auch bei David Josef Bach (geb. 1874, Lemberg, gest. 1947, London). Der Musikkritiker und Kulturvermittler war ein frühes Mitglied von Freuds Psychologischer Mittwoch-Gesellschaft, die sich zwischen 1902 und 1906 regelmäßig in Freuds erster Praxis im Hochparterre der Berggasse 19 versammelte.