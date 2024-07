Ein unwirtliches Dorf in Deutschland kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg: Der junge Amtsschreiber Max liebt Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno. Doch damit Max sie heiraten kann, muss der ungeübte Schütze sich einem archaischen Brauch unterwerfen und einen Probeschuss absolvieren – für ihn eine unerfüllbare Herausforderung.

Das weiß auch der zwielichtige Kriegsveteran Kaspar, der den Amtsschreiber dazu überredet, mit ihm um Mitternacht in der Wolfsschlucht Freikugeln zu gießen, die niemals fehlgehen. In seiner ausweglosen Situation schließt Max in der Wolfsschlucht einen Pakt mit dem Teufel. Was er nicht weiß: Sechs von den verfluchten Freikugeln treffen, die siebte aber lenkt der Teufel dorthin, wo er will. Währenddessen versucht seine Verlobte Agathe vergeblich in der stürmischen Nacht Schlaf zu finden. Am Morgen ihres Hochzeitstages packt sie eine düstere Vorahnung. Selbst ihre beste Freundin Ännchen kann sie nicht aufmuntern. Und als es zum Probeschuss kommt, hat Max ausgerechnet die siebte Kugel geladen. Er legt an, zielt und drückt ab …

»Ins Schwarze getroffen«, schrieb Carl Maria von Weber jubilierend seinem Librettisten Friedrich Kind nach der Uraufführung ihrer gemeinsamen Oper Der Freischütz. Das Premierenpublikum in Berlin feierte 1821 enthusiastisch das neue Werk, das mit seiner emotionsgeladenen und packenden Musik schon bald zum Inbegriff der deutschen romantischen Oper werden sollte. Als eine der heute populärsten Opern im deutschsprachigen Raum ist Der Freischütz zum ersten Mal auf der Seebühne zu erleben. Mit dabei: der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl sowie der Conductor in Residence Enrique Mazzola, die nach dem phänomenalen Erfolg von Giuseppe Verdis Rigoletto erneut in Bregenz zusammenarbeiten werden.

Carl Maria von Weber

Romantische Oper in drei Aufzügen (1821)

Libretto von Friedrich Kind nach der gleichnamigen Erzählung

von August Apel (1810); Dialogfassung von Jan Dvořák nach

einem Konzept von Philipp Stölzl

In deutscher Sprache

Zusatzmusik von Ingo Ludwig Frenzel

DAUER

2 Stunden (ohne Pause)

Besetzung

Ottokar Liviu Holender, Johannes Kammler

Kuno Franz Hawlata, Raimund Nolte

Agathe Vera-Lotte Boecker, Nikola Hillebrand, Elissa Huber

Ännchen Hanna Herfurtner, Gloria Rehm, Katharina Ruckgaber

Kaspar Christof Fischesser, David Steffens, Oliver Zwarg

Max Thomas Blondelle, Attilio Glaser, Mauro Peter

Samiel Moritz von Treuenfels

Ein Eremit Frederic Jost, Andreas Wolf

Kilian Maximilian Krummen, Philippe Spiegel

Musikalische Leitung Enrique Mazzola, Erina Yashima

Inszenierung | Bühne Philipp Stölzl

Kostüme Gesine Völlm

Licht Philipp Stölzl, Florian Schmitt

Stunt- und Bewegungsregie Wendy Hesketh-Ogilvie

Mitarbeit Regie Philipp M. Krenn

Mitarbeit Bühne Franziska Harm

Chorleitung Lukáš Vasilek, Benjamin Lack

Ton Alwin Bösch, Clemens Wannemacher

Dramaturgie Olaf A. Schmitt

Wired Aerial Theatre | Statisterie der Bregenzer Festspiele

Bregenzer Festspielchor | Prager Philharmonischer Chor

Wiener Symphoniker

Absageregelung

Die Aufführung auf der Seebühne ist eine Open-Air-Veranstaltung. Die besondere Atmosphäre der Seebühne wird von Besucher:innen aus der ganzen Welt geschätzt. Die Entscheidung, ob die Vorstellung auf der Seebühne gespielt werden kann, wird erst kurz vor Aufführungsbeginn getroffen. Dies hängt damit zusammen, dass die Wetterentwicklung trotz einer heutzutage hohen Vorhersage-Qualität nicht völlig genau bestimmt werden kann und daher aufgrund der tatsächlichen Wettersituation entschieden werden muss. Ab 20.15 Uhr erhalten Sie im gesamten Festspielgelände über Lautsprecherdurchsagen regelmäßig Informationen zur aktuellen Situation. Es kann auch zur Verzögerung des Beginns kommen. Allen Gästen wird daher empfohlen, warmer und regensicherer Kleidung den Vorzug zu geben.