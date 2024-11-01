Mein Freund

"Ich hab’ einmahl einen Freund g’habt, und seitdem hab’ ich gar keinen Abscheu mehr vor die Feind’." Was bedeutet Freundschaft? Auf wen kann man sich verlassen? Wem vertrauen? Und hat man heutzutage als gutgläubiger, optimistischer, ja fast schon naiv denkender Mensch überhaupt noch eine Chance?

Auf die Probe gestellte Freundschaft, Verrat, Intrigen und Betrug stehen im Zentrum dieser beinahe melancholischen Komödie, in Nestroys einzigartiger, unverwechselbarer Sprache.

1997 erstmals bei den NESTROY Spielen Schwechat aufgeführt, kehrt diese postrevolutionäre Rarität nun in einer Neuinterpretation in die Rothmühle zurück.

54.NESTROY Spiele Schwechat

Team:

Regie Christian Graf

Bühne & Kostüm Andrea Költringer

Musik N.N.

Regieassistenz & Produktionsleitung Sophie Hörlezeder

Regiehospitanz Hannah Frühwirth

Bühnenrealisierung Harry Spitzwieser

Bühnenbau & Mann für Alles Christoph Weiß

Maske Martina Reitinger

Lichtdesign Harald Töscher

Plakat- & Promofotos JuliaAquaArt

Grafik Lori Trauttmansdorff

Fotos Barbara Pàlffy

Besetzung:

SPALTNER Besitzer einer Druckerei Bruno Reichert

FANNY seine Tochter Hannah Frühwirth

JULIUS FLINT Florian Haslinger

SCHLICHT Paul Graf

HOCHINGER ein Maurer Manfred Stella

THERES seine Frau Maria Sedlaczek

MARIE beider Tochter Marie Christine Reisinger

HUMMER Besitzer einer Leihbibliothek San Trohar

SCHIPPL dessen Ladendienerin Bella Rössler

HERR VON STEIN Juwelier Franz Steiner

AMALIE VON STEIN seine zweite Frau Michelle Haydn

CLEMENTINE Steins Tochter aus erster Ehe Sophie Gerold

MADAME SAUVEGARDE Clementinens Gouvernante Gabriele Herbsthofer

ANTON Bodyguard in Steins Hause Sascha Nikodym

LISETTE Personal Assistant in Steins Hause Angela Vogelsang

FELLNER ein Journalist Mario Santi

KOGL ein Bauer Andreas Herbsthofer

EVA seine Frau Sabine Axmann

TONI beider Tochter Melina Rössler

MADAME VON KARTENBLATT Maria Bittner

EINE KÖCHIN Sylvia Eckstein

EINE KLOSTERFRAU Sissy Stacher

STUTZL ein kleiner Junge Peter Koliander