Mein Freund

Nestroy-Spiele Schwechat

Schlosshof Rothmühle
27. Juni bis 1. Aug. 2026
"Ich hab’ einmahl einen Freund g’habt, und seitdem hab’ ich gar keinen Abscheu mehr vor die Feind’." Was bedeutet Freundschaft? Auf wen kann man sich verlassen? Wem vertrauen? Und hat man heutzutage als gutgläubiger, optimistischer, ja fast schon naiv denkender Mensch überhaupt noch eine Chance?

Auf die Probe gestellte Freundschaft, Verrat, Intrigen und Betrug stehen im Zentrum dieser beinahe melancholischen Komödie, in Nestroys einzigartiger, unverwechselbarer Sprache.

1997 erstmals bei den NESTROY Spielen Schwechat aufgeführt, kehrt diese postrevolutionäre Rarität nun in einer Neuinterpretation in die Rothmühle zurück.

Team:
Regie Christian Graf
Bühne & Kostüm Andrea Költringer
Musik N.N.
Regieassistenz & Produktionsleitung Sophie Hörlezeder
Regiehospitanz Hannah Frühwirth
Bühnenrealisierung Harry Spitzwieser
Bühnenbau & Mann für Alles Christoph Weiß
Maske Martina Reitinger
Lichtdesign Harald Töscher
Plakat- & Promofotos JuliaAquaArt
Grafik Lori Trauttmansdorff
Fotos Barbara Pàlffy

Besetzung:
SPALTNER Besitzer einer Druckerei Bruno Reichert
FANNY seine Tochter Hannah Frühwirth
JULIUS FLINT Florian Haslinger
SCHLICHT Paul Graf
HOCHINGER ein Maurer Manfred Stella
THERES seine Frau Maria Sedlaczek
MARIE beider Tochter Marie Christine Reisinger
HUMMER Besitzer einer Leihbibliothek San Trohar
SCHIPPL dessen Ladendienerin Bella Rössler
HERR VON STEIN Juwelier Franz Steiner
AMALIE VON STEIN seine zweite Frau Michelle Haydn
CLEMENTINE Steins Tochter aus erster Ehe Sophie Gerold
MADAME SAUVEGARDE Clementinens Gouvernante Gabriele Herbsthofer
ANTON Bodyguard in Steins Hause Sascha Nikodym
LISETTE Personal Assistant in Steins Hause Angela Vogelsang
FELLNER ein Journalist Mario Santi
KOGL ein Bauer Andreas Herbsthofer
EVA seine Frau Sabine Axmann
TONI beider Tochter Melina Rössler
MADAME VON KARTENBLATT Maria Bittner
EINE KÖCHIN Sylvia Eckstein
EINE KLOSTERFRAU Sissy Stacher
STUTZL ein kleiner Junge Peter Koliander

Details zur Spielstätte:
Rothmühlstraße 5, A-2320 Schwechat-Rannersdorf
Im Rahmen des Festivals:
Juni 2026
Sa. 27. Juni 2026
Sa. 27. Juni 2026
20:30 Uhr
Di. 30. Juni 2026
Di. 30. Juni 2026
20:30 Uhr
Juli 2026
Mi. 1. Juli 2026
Mi. 1. Juli 2026
20:30 Uhr
Fr. 3. Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
20:30 Uhr
Sa. 4. Juli 2026
Sa. 4. Juli 2026
20:30 Uhr
Di. 7. Juli 2026
Di. 7. Juli 2026
20:30 Uhr
Mi. 8. Juli 2026
Mi. 8. Juli 2026
20:30 Uhr
Fr. 10. Juli 2026
Fr. 10. Juli 2026
20:30 Uhr
Sa. 11. Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
20:30 Uhr
Di. 14. Juli 2026
Di. 14. Juli 2026
20:30 Uhr
Mi. 15. Juli 2026
Mi. 15. Juli 2026
20:30 Uhr
Fr. 17. Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
20:30 Uhr
Sa. 18. Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
20:30 Uhr
So. 19. Juli 2026
So. 19. Juli 2026
19:00 Uhr
Di. 21. Juli 2026
Di. 21. Juli 2026
20:30 Uhr
Mi. 22. Juli 2026
Mi. 22. Juli 2026
20:30 Uhr
Fr. 24. Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
20:30 Uhr
Sa. 25. Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
20:30 Uhr
Di. 28. Juli 2026
Di. 28. Juli 2026
20:30 Uhr
Mi. 29. Juli 2026
Mi. 29. Juli 2026
20:30 Uhr
Fr. 31. Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
20:30 Uhr
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
Sa. 1. Aug. 2026
20:30 Uhr
 