Hello, Dolly!


Operette Langenlois

Hello, Dolly!

Schloss Haindorf
23. Juli bis 8. Aug. 2026
Nach dreißig Operettensommern bieten die Festspiele in Langenlois mit Hello, Dolly! erstmals ein klassisches Musical. Der Horizont der musikalischen Komödien vor Schloss Haindorf wird damit um eine der populärsten „musical comedies“ überhaupt erweitert. Also nicht Wien, sondern New York um 1900 ist der Schauplatz des Stückes, das aber durchaus wienerische Wurzeln aufweist:

Die Story um zwei kleine Angestellte aus der Provinzstadt Yonkers geht auf Johann Nestroys Einen Jux will er sich machen zurück. Im Zentrum aber steht die Heiratsvermittlerin Dolly Gallagher Levi. Sie hält die Fäden in der Hand und bringt drei junge Liebespaare zusammen. Außerdem erteilt sie dem tyrannischen „Halbmillionär“ Horace Vandergelder eine Lehre … und führt ihn schließlich mit sanfter Gewalt in den Hafen der Ehe. Hello, Dolly! beschenkt uns nicht nur mit einer urkomischen Story und unwiderstehlicher Musik, sondern auch mit einigen augenzwinkernden Lebensweisheiten.

INTENDANZ Christoph Wagner-Trenkwitz
REGIE Florian Hurler
MUSIKALISCHE LEITUNG Lorenz C. Aichner
KOSTÜME Anna-Sophie Lienbacher
MASKE Lisa Werner & Zarah Bugnar

MITWIRKENDE Verena Scheitz, Christoph Wagner-Trenkwitz, Erwin Belakowitsch, Kerstin Grotrian, Paul Valentin Clementi, Victoria Sedlacek, Zoé Herscovici u. a.

Eine musikalische Komödie, Musik und Gesangstexte von Jerry Herman, Buch von Michael Stewart nach The Matchmaker von Thornton Wilder, Deutsch von Robert Gilbert

Details zur Spielstätte:
Schloss Haindorf
Krumpöckallee 21, A-3550 Langenlois
Im Rahmen des Festivals:
Operette Langenlois

Termine: Hello, Dolly! - Schloss Haindorf

Juli 2026
Do. 23. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 24. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 25. Juli 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 26. Juli 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 29. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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So. 2. Aug. 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 8. Aug. 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 