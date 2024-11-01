Nach dreißig Operettensommern bieten die Festspiele in Langenlois mit Hello, Dolly! erstmals ein klassisches Musical. Der Horizont der musikalischen Komödien vor Schloss Haindorf wird damit um eine der populärsten „musical comedies“ überhaupt erweitert. Also nicht Wien, sondern New York um 1900 ist der Schauplatz des Stückes, das aber durchaus wienerische Wurzeln aufweist:

Die Story um zwei kleine Angestellte aus der Provinzstadt Yonkers geht auf Johann Nestroys Einen Jux will er sich machen zurück. Im Zentrum aber steht die Heiratsvermittlerin Dolly Gallagher Levi. Sie hält die Fäden in der Hand und bringt drei junge Liebespaare zusammen. Außerdem erteilt sie dem tyrannischen „Halbmillionär“ Horace Vandergelder eine Lehre … und führt ihn schließlich mit sanfter Gewalt in den Hafen der Ehe. Hello, Dolly! beschenkt uns nicht nur mit einer urkomischen Story und unwiderstehlicher Musik, sondern auch mit einigen augenzwinkernden Lebensweisheiten.

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INTENDANZ Christoph Wagner-Trenkwitz

REGIE Florian Hurler

MUSIKALISCHE LEITUNG Lorenz C. Aichner

KOSTÜME Anna-Sophie Lienbacher

MASKE Lisa Werner & Zarah Bugnar

MITWIRKENDE Verena Scheitz, Christoph Wagner-Trenkwitz, Erwin Belakowitsch, Kerstin Grotrian, Paul Valentin Clementi, Victoria Sedlacek, Zoé Herscovici u. a.

Eine musikalische Komödie, Musik und Gesangstexte von Jerry Herman, Buch von Michael Stewart nach The Matchmaker von Thornton Wilder, Deutsch von Robert Gilbert