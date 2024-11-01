Die Story um zwei kleine Angestellte aus der Provinzstadt Yonkers geht auf Johann Nestroys Einen Jux will er sich machen zurück. Im Zentrum aber steht die Heiratsvermittlerin Dolly Gallagher Levi. Sie hält die Fäden in der Hand und bringt drei junge Liebespaare zusammen. Außerdem erteilt sie dem tyrannischen „Halbmillionär“ Horace Vandergelder eine Lehre … und führt ihn schließlich mit sanfter Gewalt in den Hafen der Ehe. Hello, Dolly! beschenkt uns nicht nur mit einer urkomischen Story und unwiderstehlicher Musik, sondern auch mit einigen augenzwinkernden Lebensweisheiten.
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INTENDANZ Christoph Wagner-Trenkwitz
REGIE Florian Hurler
MUSIKALISCHE LEITUNG Lorenz C. Aichner
KOSTÜME Anna-Sophie Lienbacher
MASKE Lisa Werner & Zarah Bugnar
MITWIRKENDE Verena Scheitz, Christoph Wagner-Trenkwitz, Erwin Belakowitsch, Kerstin Grotrian, Paul Valentin Clementi, Victoria Sedlacek, Zoé Herscovici u. a.
Eine musikalische Komödie, Musik und Gesangstexte von Jerry Herman, Buch von Michael Stewart nach The Matchmaker von Thornton Wilder, Deutsch von Robert Gilbert
|Juli 2026
|Do. 23. Juli 2026
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|Fr. 24. Juli 2026
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|So. 26. Juli 2026
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|Mi. 29. Juli 2026
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|So. 2. Aug. 2026
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|Sa. 8. Aug. 2026
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