ERÖFFNUNGSKONZERT - Koglmann Quartett

Literarisch-musikalisches Konzert - Ein Mord, den jeder begeht … Der Anfangssatz von Heimito von Doderers gleichnamigem Roman ist in den Zitatenschatz eingegangen: „Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will.“ Es ist die Geschichte eines Mannes, den auf verwundenen Lebenspfaden ein folgenschwerer Jugendstreich einholt. – Wenn aus einem Jux Erbschuld wird …

Franz Koglmann, weltweit namhafter Vertreter der österreichischen Jazzszene, hat sich Jahrzehnte mit dem literarischen Kosmos Doderers befasst. Nun widmet er ihm einen musikalischen Abend. Exklusiv für Retz!

Zusammen mit herausragenden Musikern aus Italien und Österreich entführt er mit avantgardistischer Brillanz und augenzwinkernder Virtuosität in eine Welt biografischer Verstrickungen, in der Zufälle – literarisch und musikalisch – ihre Absichten offenbaren: Was wir verdrängen, überkommt uns als Schicksal.

BESETZUNG

Franz Koglmann & Friends eröffnen das Festival Retz 2024

Trompete, Flügelhorn

Franz Koglmann

Altflöte, Sopransax, Tenorsax

Sandro Miori

Posaune

Bertl Mütter

Kontrabass

Peter Herbert