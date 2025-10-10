Gewinnen Sie 50x2 Freikarten im Congress Center Casino Baden zu Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert Werner & Band
MARIA THERESIA – DAS MUSICAL


Ronacher
10. Okt. 2025 bis 5. April 2026
Musical-Intendant Christian Struppeck und sein kreatives Team bringen mit MARIA THERESIA – DAS MUSICAL eine brandneue VBW-Eigenproduktion auf die Bühne des Ronacher. Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics.

Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen. Mit dieser spektakulären Produktion setzt das Ronacher ein kraftvolles Statement und der legendären Herrscherin ein Denkmal – jung, dynamisch und absolut unverwechselbar.

Details zur Spielstätte:
Seilerstätte 9, A-1010 Wien

Termine: MARIA THERESIA – DAS MUSICAL - Ronacher

Oktober 2025
Fr. 10. Okt. 2025
Fr. 10. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 11. Okt. 2025
Sa. 11. Okt. 2025
19:30 Uhr
So. 12. Okt. 2025
So. 12. Okt. 2025
14:00 Uhr
Di. 14. Okt. 2025
Di. 14. Okt. 2025
18:30 Uhr
Mi. 15. Okt. 2025
Mi. 15. Okt. 2025
18:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 17. Okt. 2025
Fr. 17. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 18. Okt. 2025
Sa. 18. Okt. 2025
19:30 Uhr
So. 19. Okt. 2025
So. 19. Okt. 2025
14:00 Uhr
Di. 21. Okt. 2025
Di. 21. Okt. 2025
18:30 Uhr
Mi. 22. Okt. 2025
Mi. 22. Okt. 2025
18:30 Uhr
Do. 23. Okt. 2025
Do. 23. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 24. Okt. 2025
Fr. 24. Okt. 2025
19:30 Uhr
Sa. 25. Okt. 2025
Sa. 25. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 28. Okt. 2025
Di. 28. Okt. 2025
18:30 Uhr
Mi. 29. Okt. 2025
Mi. 29. Okt. 2025
18:30 Uhr
Do. 30. Okt. 2025
Do. 30. Okt. 2025
19:30 Uhr
Fr. 31. Okt. 2025
Fr. 31. Okt. 2025
19:30 Uhr
November 2025
So. 2. Nov. 2025
So. 2. Nov. 2025
14:00 Uhr
Di. 4. Nov. 2025
Di. 4. Nov. 2025
18:30 Uhr
Mi. 5. Nov. 2025
Mi. 5. Nov. 2025
18:30 Uhr
Do. 6. Nov. 2025
Do. 6. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 7. Nov. 2025
Fr. 7. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 8. Nov. 2025
Sa. 8. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 9. Nov. 2025
So. 9. Nov. 2025
14:00 Uhr
Di. 11. Nov. 2025
Di. 11. Nov. 2025
18:30 Uhr
Mi. 12. Nov. 2025
Mi. 12. Nov. 2025
18:30 Uhr
Do. 13. Nov. 2025
Do. 13. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 14. Nov. 2025
Fr. 14. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 15. Nov. 2025
Sa. 15. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 16. Nov. 2025
So. 16. Nov. 2025
14:00 Uhr
Di. 18. Nov. 2025
Di. 18. Nov. 2025
18:30 Uhr
Mi. 19. Nov. 2025
Mi. 19. Nov. 2025
18:30 Uhr
Do. 20. Nov. 2025
Do. 20. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 21. Nov. 2025
Fr. 21. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 22. Nov. 2025
Sa. 22. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 23. Nov. 2025
So. 23. Nov. 2025
14:00 Uhr
Di. 25. Nov. 2025
Di. 25. Nov. 2025
18:30 Uhr
Mi. 26. Nov. 2025
Mi. 26. Nov. 2025
18:30 Uhr
Do. 27. Nov. 2025
Do. 27. Nov. 2025
19:30 Uhr
Fr. 28. Nov. 2025
Fr. 28. Nov. 2025
19:30 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
19:30 Uhr
So. 30. Nov. 2025
So. 30. Nov. 2025
14:00 Uhr
Dezember 2025
Di. 2. Dez. 2025
Di. 2. Dez. 2025
18:30 Uhr
Mi. 3. Dez. 2025
Mi. 3. Dez. 2025
18:30 Uhr
Do. 4. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 7. Dez. 2025
So. 7. Dez. 2025
14:00 Uhr
Di. 9. Dez. 2025
Di. 9. Dez. 2025
18:30 Uhr
Mi. 10. Dez. 2025
Mi. 10. Dez. 2025
18:30 Uhr
Do. 11. Dez. 2025
Do. 11. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 13. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 14. Dez. 2025
So. 14. Dez. 2025
14:00 Uhr
Di. 16. Dez. 2025
Di. 16. Dez. 2025
18:30 Uhr
Mi. 17. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
18:30 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
19:30 Uhr
Fr. 19. Dez. 2025
Fr. 19. Dez. 2025
19:30 Uhr
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 21. Dez. 2025
So. 21. Dez. 2025
14:00 Uhr
Di. 23. Dez. 2025
Di. 23. Dez. 2025
18:30 Uhr
Sa. 27. Dez. 2025
Sa. 27. Dez. 2025
19:30 Uhr
So. 28. Dez. 2025
So. 28. Dez. 2025
14:00 Uhr
Di. 30. Dez. 2025
Di. 30. Dez. 2025
18:30 Uhr
Mi. 31. Dez. 2025
Mi. 31. Dez. 2025
19:30 Uhr
Januar 2026
Fr. 2. Jan. 2026
Fr. 2. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 3. Jan. 2026
Sa. 3. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 4. Jan. 2026
So. 4. Jan. 2026
14:00 Uhr
Di. 6. Jan. 2026
Di. 6. Jan. 2026
18:30 Uhr
Mi. 7. Jan. 2026
Mi. 7. Jan. 2026
18:30 Uhr
Do. 8. Jan. 2026
Do. 8. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 9. Jan. 2026
Fr. 9. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 10. Jan. 2026
Sa. 10. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 11. Jan. 2026
So. 11. Jan. 2026
14:00 Uhr
Di. 13. Jan. 2026
Di. 13. Jan. 2026
18:30 Uhr
Mi. 14. Jan. 2026
Mi. 14. Jan. 2026
18:30 Uhr
Do. 15. Jan. 2026
Do. 15. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 16. Jan. 2026
Fr. 16. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 17. Jan. 2026
Sa. 17. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 18. Jan. 2026
So. 18. Jan. 2026
14:00 Uhr
Di. 20. Jan. 2026
Di. 20. Jan. 2026
18:30 Uhr
Mi. 21. Jan. 2026
Mi. 21. Jan. 2026
18:30 Uhr
Do. 22. Jan. 2026
Do. 22. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 23. Jan. 2026
Fr. 23. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 24. Jan. 2026
Sa. 24. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 25. Jan. 2026
So. 25. Jan. 2026
14:00 Uhr
Di. 27. Jan. 2026
Di. 27. Jan. 2026
18:30 Uhr
Mi. 28. Jan. 2026
Mi. 28. Jan. 2026
18:30 Uhr
Do. 29. Jan. 2026
Do. 29. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 30. Jan. 2026
Fr. 30. Jan. 2026
19:30 Uhr
Sa. 31. Jan. 2026
Sa. 31. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
So. 1. Feb. 2026
So. 1. Feb. 2026
14:00 Uhr
Di. 3. Feb. 2026
Di. 3. Feb. 2026
18:30 Uhr
Mi. 4. Feb. 2026
Mi. 4. Feb. 2026
18:30 Uhr
Do. 5. Feb. 2026
Do. 5. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 6. Feb. 2026
Fr. 6. Feb. 2026
19:30 Uhr
Sa. 7. Feb. 2026
Sa. 7. Feb. 2026
19:30 Uhr
So. 8. Feb. 2026
So. 8. Feb. 2026
14:00 Uhr
Di. 10. Feb. 2026
Di. 10. Feb. 2026
18:30 Uhr
Mi. 11. Feb. 2026
Mi. 11. Feb. 2026
18:30 Uhr
Do. 12. Feb. 2026
Do. 12. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 13. Feb. 2026
Fr. 13. Feb. 2026
19:30 Uhr
Sa. 14. Feb. 2026
Sa. 14. Feb. 2026
19:30 Uhr
So. 15. Feb. 2026
So. 15. Feb. 2026
14:00 Uhr
Di. 17. Feb. 2026
Di. 17. Feb. 2026
18:30 Uhr
Mi. 18. Feb. 2026
Mi. 18. Feb. 2026
18:30 Uhr
Do. 19. Feb. 2026
Do. 19. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 20. Feb. 2026
Fr. 20. Feb. 2026
19:30 Uhr
Sa. 21. Feb. 2026
Sa. 21. Feb. 2026
19:30 Uhr
So. 22. Feb. 2026
So. 22. Feb. 2026
14:00 Uhr
Di. 24. Feb. 2026
Di. 24. Feb. 2026
18:30 Uhr
Mi. 25. Feb. 2026
Mi. 25. Feb. 2026
18:30 Uhr
Do. 26. Feb. 2026
Do. 26. Feb. 2026
19:30 Uhr
Fr. 27. Feb. 2026
Fr. 27. Feb. 2026
19:30 Uhr
Sa. 28. Feb. 2026
Sa. 28. Feb. 2026
19:30 Uhr
März 2026
So. 1. März 2026
So. 1. März 2026
14:00 Uhr
Di. 3. März 2026
Di. 3. März 2026
18:30 Uhr
Mi. 4. März 2026
Mi. 4. März 2026
18:30 Uhr
Do. 5. März 2026
Do. 5. März 2026
19:30 Uhr
Fr. 6. März 2026
Fr. 6. März 2026
19:30 Uhr
Sa. 7. März 2026
Sa. 7. März 2026
19:30 Uhr
So. 8. März 2026
So. 8. März 2026
14:00 Uhr
Di. 10. März 2026
Di. 10. März 2026
18:30 Uhr
Mi. 11. März 2026
Mi. 11. März 2026
18:30 Uhr
Do. 12. März 2026
Do. 12. März 2026
19:30 Uhr
Fr. 13. März 2026
Fr. 13. März 2026
19:30 Uhr
Sa. 14. März 2026
Sa. 14. März 2026
19:30 Uhr
So. 15. März 2026
So. 15. März 2026
14:00 Uhr
Di. 17. März 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 18. März 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 19. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 20. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 21. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 22. März 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 24. März 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 25. März 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 26. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 27. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 28. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 29. März 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 31. März 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
April 2026
Mi. 1. April 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 2. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 4. April 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 5. April 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen

