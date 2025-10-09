SUGAR – Manche mögen’s heiß

In letzter Minute gelingt es Joe und Jerry, zwei Männer in Frauenkleidern, die berühmte Girl-Band „Society Syncopators“ vor dem Aus zu retten. Doch ihre Tarnung bringt sie in eine gefährliche Welt voller Verstrickungen, Rivalitäten und Gangster-Alarm. Während sie versuchen, ihre wahre Identität zu verbergen, geraten sie zwischen rivalisierende Gangsterbanden, die sie auf der Abschussliste haben.

Auf der Flucht vor den Verbrechern, die in Miami nach ihnen suchen, müssen Joe und Jerry ihre Rollen als Frauen aufrechterhalten – und das führt zu komischen, aber auch brenzligen Situationen. Sie treffen auf Sugar, ein herzensgutes Ukulele-Mädchen, das sich in die beiden Männer verliebt, ohne zu ahnen, wer sie wirklich sind. Währenddessen entwickeln sich zwischen den beiden Freunden und Sugar leidenschaftliche Gefühle, die alles auf den Kopf stellen.

Mit viel Witz, Action und Romantik erzählt diese turbulente Komödie die Geschichte von Mut, Freundschaft und der Suche nach dem eigenen Glück – voller überraschender Wendungen und unvergesslicher Momente.

Buch von Peter Stone

nach dem Film „Manche mögen’s heiß“

von Billy Wilder und I.A.L. Diamond

basierend auf einer Story von Robert Thoeren

Musik von Jule Styne

Gesangstexte von Bob Merrill

Für den Broadway produziert von David Merrick

Regie und Choreografie für die Broadwayproduktion von Gower Champion

Deutsch von Klaus Seiffert