SUGAR – Manche mögen’s heiß


Sommernachtskomödie Rosenburg

Renaissanceschloss Rosenburg
24. Juni bis 9. Aug. 2026
In letzter Minute gelingt es Joe und Jerry, zwei Männer in Frauenkleidern, die berühmte Girl-Band „Society Syncopators“ vor dem Aus zu retten. Doch ihre Tarnung bringt sie in eine gefährliche Welt voller Verstrickungen, Rivalitäten und Gangster-Alarm. Während sie versuchen, ihre wahre Identität zu verbergen, geraten sie zwischen rivalisierende Gangsterbanden, die sie auf der Abschussliste haben.

Auf der Flucht vor den Verbrechern, die in Miami nach ihnen suchen, müssen Joe und Jerry ihre Rollen als Frauen aufrechterhalten – und das führt zu komischen, aber auch brenzligen Situationen. Sie treffen auf Sugar, ein herzensgutes Ukulele-Mädchen, das sich in die beiden Männer verliebt, ohne zu ahnen, wer sie wirklich sind. Währenddessen entwickeln sich zwischen den beiden Freunden und Sugar leidenschaftliche Gefühle, die alles auf den Kopf stellen.

Mit viel Witz, Action und Romantik erzählt diese turbulente Komödie die Geschichte von Mut, Freundschaft und der Suche nach dem eigenen Glück – voller überraschender Wendungen und unvergesslicher Momente.

Buch von Peter Stone
nach dem Film „Manche mögen’s heiß“
von Billy Wilder und I.A.L. Diamond
basierend auf einer Story von Robert Thoeren

Musik von Jule Styne
Gesangstexte von Bob Merrill

Für den Broadway produziert von David Merrick
Regie und Choreografie für die Broadwayproduktion von Gower Champion

Deutsch von Klaus Seiffert

Details zur Spielstätte:
Renaissanceschloss Rosenburg
Rosenburg 1, A-3573 Rosenburg
Im Rahmen des Festivals:
Sommernachtskomödie Rosenburg

Juni 2026
Mi. 24. Juni 2026
Mi. 24. Juni 2026
19:00 Uhr
Do. 25. Juni 2026
Do. 25. Juni 2026
19:00 Uhr
Fr. 26. Juni 2026
Fr. 26. Juni 2026
19:00 Uhr
Sa. 27. Juni 2026
Sa. 27. Juni 2026
16:00 Uhr
So. 28. Juni 2026
So. 28. Juni 2026
18:00 Uhr
Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
19:00 Uhr
Sa. 4. Juli 2026
Sa. 4. Juli 2026
19:00 Uhr
So. 5. Juli 2026
So. 5. Juli 2026
18:00 Uhr
Fr. 10. Juli 2026
Fr. 10. Juli 2026
19:00 Uhr
Sa. 11. Juli 2026
Sa. 11. Juli 2026
16:00 Uhr
So. 12. Juli 2026
So. 12. Juli 2026
18:00 Uhr
Fr. 17. Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
19:00 Uhr
Sa. 18. Juli 2026
Sa. 18. Juli 2026
19:00 Uhr
So. 19. Juli 2026
So. 19. Juli 2026
18:00 Uhr
Fr. 24. Juli 2026
Fr. 24. Juli 2026
19:00 Uhr
Sa. 25. Juli 2026
Sa. 25. Juli 2026
19:00 Uhr
So. 26. Juli 2026
So. 26. Juli 2026
18:00 Uhr
Fr. 31. Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
19:00 Uhr
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
Sa. 1. Aug. 2026
19:00 Uhr
So. 2. Aug. 2026
So. 2. Aug. 2026
18:00 Uhr
Fr. 7. Aug. 2026
Fr. 7. Aug. 2026
19:00 Uhr
Sa. 8. Aug. 2026
Sa. 8. Aug. 2026
19:00 Uhr
So. 9. Aug. 2026
So. 9. Aug. 2026
18:00 Uhr
 