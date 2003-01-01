THE SPIRIT OF FREDDIE MERCURY

Tribute für den schillernden Champion der Musikgeschichte - Freddie Mercury war einer der schillerndsten Rocksänger und Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Die Stimme - Das Gefühl - Die Leidenschaft ist das Motto der grandiosen 90 minütigen Rock & Music Show mit allen großen Hits von Freddie Mercury und Queen.

Weltweit füllte er die größten Stadien und begeisterte mit seinen Kompositionen aus Rock und Theatralik. Wie kaum eine andere Figur in der Rock ‘n’ Roll Geschichte steht Freddie Mercury der Sänger der Band Queen für Extravaganz und den ganz großen Auftritt. Privat lebte er ein Leben auf der Überholspur und war für seinen ausschweifenden und dekadenten Lebensstil bekannt. Trotz seiner HIV Erkrankung stand der Sänger bis kurz vor seinem Tod im Studio. Songs wie „Bohemian Rhapsody“ und „We are the Champions“ machten Mercury unsterblich.

“Als wir anfingen lebte Mercury in einem schier unüberwindbaren Zwiespalt, auf der einen Seite der schüchterne Junge Farrokh Bulsara, auf der anderen Seite schlummerte in ihm schon das, was er später das extrovertierte Monster nannte, der Freddie Mercury, den wir später alle kannten.” Roger Taylor, Drummer von Queen in der Mercury-Biographie von Lesley Anne Jones.

Die perfekt eingespielten Musiker erwecken die Legende zum Leben, feiern die 1970er und 1980er und schlüpfen mit einzigartiger Authentizität in die Rolle der genialen Musiker. Es entsteht das Gefühl die Künstler leibhaftig nochmals auf der Bühne zu erleben.

Die Stimme - das Gefühl - die Leidenschaft

featuring Queen Sensation

Alle Termine auf einen Blick:

07.März 2026 · 20:00 · LINZ

13.März 2026 · 20:00 · LIENZ

18.März 2026 · 19:30 · AMSTETTEN

19.März 2026 · 19:30 · BAD ISCHL

20.März 2026 · 20:00 · STEYR

21.März 2026 · 19:30 · BRAUNAU