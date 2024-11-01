THE BAND

Musical mit Musik von Take That, Buch von Tim Firth - Mit über 45 Millionen verkauften Alben, unzähligen Hits und legendären Live-Auftritten gehört Take That zu den erfolgreichsten Popbands aller Zeiten. Die Story von Tim Firth ist eine berührende und humorvolle Geschichte über fünf Freundinnen, die in ihrer Jugend von Take That schwärmten – und sich 25 Jahre später wiederfinden, um ihre gemeinsame Leidenschaft neu zu entdecken.

Das Musical feiert die Magie der Musik, die uns ein Leben lang begleitet, und zeigt, dass es nie zu spät ist, Träume wieder aufleben zu lassen. Fans dürfen sich auf emotionale, energiegeladene und mitreißende Songs wie „Back for Good“, „Relight My Fire“, „Rule the World“ und „Never Forget“ freuen – inszeniert von Intendant und Regisseur Alexander Balga in einer eigens für Amstetten entwickelten neuen Produktion. — INTENDANZ & REGIE Alex Balga

MUSIKALISCHE LEITUNG Christian Frank

CHOREOGRAFIE Natalie Holtom

KOSTÜMBILD Irina Hofer-Schwendinger

TONDESIGN Bernhard Weigl

LICHTDESIGN Michael Grundner MITWIRKENDE Carin Filipčić, Alexandra Frankl, Lilly Rottensteiner, Wietske Van Tongeren, Elies De Vries, Anna Zagler, Livia Wrede, Sophie Fröhlich, Paula Niederhofer, Aeneas Hollweg, Fin Holzwart, Jonathan Metu, Aday Velasco, Lorenz Pojer, Markus Hamele