Das Musical feiert die Magie der Musik, die uns ein Leben lang begleitet, und zeigt, dass es nie zu spät ist, Träume wieder aufleben zu lassen. Fans dürfen sich auf emotionale, energiegeladene und mitreißende Songs wie „Back for Good“, „Relight My Fire“, „Rule the World“ und „Never Forget“ freuen – inszeniert von Intendant und Regisseur Alexander Balga in einer eigens für Amstetten entwickelten neuen Produktion.
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INTENDANZ & REGIE Alex Balga
MUSIKALISCHE LEITUNG Christian Frank
CHOREOGRAFIE Natalie Holtom
KOSTÜMBILD Irina Hofer-Schwendinger
TONDESIGN Bernhard Weigl
LICHTDESIGN Michael Grundner
MITWIRKENDE Carin Filipčić, Alexandra Frankl, Lilly Rottensteiner, Wietske Van Tongeren, Elies De Vries, Anna Zagler, Livia Wrede, Sophie Fröhlich, Paula Niederhofer, Aeneas Hollweg, Fin Holzwart, Jonathan Metu, Aday Velasco, Lorenz Pojer, Markus Hamele
|Juli 2026
|Di. 14. Juli 2026
19:30 Uhr
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