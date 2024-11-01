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THE BAND


Musical Sommer Amstetten

THE BAND

Pölz-Halle Amstetten
14. Juli bis 16. Aug. 2026
Musical mit Musik von Take That, Buch von Tim Firth - Mit über 45 Millionen verkauften Alben, unzähligen Hits und legendären Live-Auftritten gehört Take That zu den erfolgreichsten Popbands aller Zeiten. Die Story von Tim Firth ist eine berührende und humorvolle Geschichte über fünf Freundinnen, die in ihrer Jugend von Take That schwärmten – und sich 25 Jahre später wiederfinden, um ihre gemeinsame Leidenschaft neu zu entdecken.

Das Musical feiert die Magie der Musik, die uns ein Leben lang begleitet, und zeigt, dass es nie zu spät ist, Träume wieder aufleben zu lassen. Fans dürfen sich auf emotionale, energiegeladene und mitreißende Songs wie „Back for Good“, „Relight My Fire“, „Rule the World“ und „Never Forget“ freuen – inszeniert von Intendant und Regisseur Alexander Balga in einer eigens für Amstetten entwickelten neuen Produktion.

INTENDANZ & REGIE Alex Balga
MUSIKALISCHE LEITUNG Christian Frank
CHOREOGRAFIE Natalie Holtom
KOSTÜMBILD Irina Hofer-Schwendinger
TONDESIGN Bernhard Weigl
LICHTDESIGN Michael Grundner

MITWIRKENDE Carin Filipčić, Alexandra Frankl, Lilly Rottensteiner, Wietske Van Tongeren, Elies De Vries, Anna Zagler, Livia Wrede, Sophie Fröhlich, Paula Niederhofer, Aeneas Hollweg, Fin Holzwart, Jonathan Metu, Aday Velasco, Lorenz Pojer, Markus Hamele

Details zur Spielstätte:
Pölz-Halle Amstetten
Stadionstraße 12, A-3300 Amstetten
Im Rahmen des Festivals:
Musical Sommer Amstetten

Termine: THE BAND - Pölz-Halle Amstetten

Juli 2026
Di. 14. Juli 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 16. Juli 2026
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Fr. 17. Juli 2026
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Sa. 18. Juli 2026
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Do. 23. Juli 2026
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Fr. 24. Juli 2026
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Sa. 25. Juli 2026
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So. 26. Juli 2026
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Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Sa. 1. Aug. 2026
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Fr. 7. Aug. 2026
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Sa. 8. Aug. 2026
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Sa. 15. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 16. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 