SASSY – Die Stimme von „Wilds Wossa“ - Live mit Band - Tour 2025

Ob als junge Countrysängerin, als gefragte Austropop-Studiostimme (u. a. für Ostbahn Kurti, Hans Krankl) oder als unverkennbare Stimme der Erfolgsband Die SEER – wenn Sassy singt, dann erzählt sie echte Geschichten voller Gefühl. Und das spürt man – vom ersten Ton an.
Ab November 2025 geht Sassy erstmals solo mit ihrer Liveband auf Tour – und präsentiert dabei den Soundtrack ihres Lebens:
Von großen SEER-Hits wie „Wilds Wossa“, „Schee wars, wennst do warst“ oder „Hoamatgfühl“, über ihren preisgekrönten Country-Erfolg „You Are My Angel“, bis hin zu brandneuen, ganz persönlichen Liedern.
Mit „Mama wü tanzen“, der ersten Single aus dem kommenden Soloalbum (VÖ: November), gibt Sassy einen berührend-lebendigen Vorgeschmack auf das, was kommt: authentische Songs, tief aus dem Herzen, mitten aus dem Leben – typisch Sassy eben!
Auch Welthits und Austropop-Klassiker, die Sassy selbst durch ihr Leben begleitet haben, finden ihren Platz – genauso wie die Lieder, die sie über Jahrzehnte mit ihrer Stimme geprägt hat. Von Nashville bis ins Salzkammergut spannt sich der musikalische Bogen – getragen von einer erstklassigen Liveband, mit viel Gefühl, Charme und einer ordentlichen Portion Lebensfreude.
Denn wer Sassy kennt, weiß: Herzlich lachen und gerührt sein liegen bei ihr oft nur einen Song auseinander.
Freuen Sie sich auf zwei Stunden voller Musik, Emotionen und Überraschungen – eine musikalische Berg- und Talfahrt durch ein bewegtes Leben.
Alle Termine auf einen Blick:
09. November 2025 · 20:00 · TELFS
22. November 2025 · 19:30 · LEOBEN
07. Dezember 2025 · 19:30 · KLAGENFURT
13. Dezember 2025 · 19:30 · SAALFELDEN
14. Dezember 2025 · 19:30 · RIED
18. Dezember 2025 · 19:30 · BAD ISCHL
19. Dezember 2025 · 20:00 · SALZBURG
