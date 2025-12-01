SASSY – Die Stimme von „Wilds Wossa“ - Live mit Band - Tour 2025

Wenn Künstler*innen mit ihrer Stimme, ihren Melodien und Geschichten Menschen berühren, ist das wohl das Größte, was sie erreichen können. Sabine „Sassy“ Holzinger ist dafür ein leuchtendes Beispiel.

Ob als junge Countrysängerin, als gefragte Austropop-Studiostimme (u. a. für Ostbahn Kurti, Hans Krankl) oder als unverkennbare Stimme der Erfolgsband Die SEER – wenn Sassy singt, dann erzählt sie echte Geschichten voller Gefühl. Und das spürt man – vom ersten Ton an.

Ab November 2025 geht Sassy erstmals solo mit ihrer Liveband auf Tour – und präsentiert dabei den Soundtrack ihres Lebens:

Von großen SEER-Hits wie „Wilds Wossa“, „Schee wars, wennst do warst“ oder „Hoamatgfühl“, über ihren preisgekrönten Country-Erfolg „You Are My Angel“, bis hin zu brandneuen, ganz persönlichen Liedern.

Mit „Mama wü tanzen“, der ersten Single aus dem kommenden Soloalbum (VÖ: November), gibt Sassy einen berührend-lebendigen Vorgeschmack auf das, was kommt: authentische Songs, tief aus dem Herzen, mitten aus dem Leben – typisch Sassy eben!

Auch Welthits und Austropop-Klassiker, die Sassy selbst durch ihr Leben begleitet haben, finden ihren Platz – genauso wie die Lieder, die sie über Jahrzehnte mit ihrer Stimme geprägt hat. Von Nashville bis ins Salzkammergut spannt sich der musikalische Bogen – getragen von einer erstklassigen Liveband, mit viel Gefühl, Charme und einer ordentlichen Portion Lebensfreude.

Denn wer Sassy kennt, weiß: Herzlich lachen und gerührt sein liegen bei ihr oft nur einen Song auseinander.

Freuen Sie sich auf zwei Stunden voller Musik, Emotionen und Überraschungen – eine musikalische Berg- und Talfahrt durch ein bewegtes Leben.

Alle Termine auf einen Blick:

09. November 2025 · 20:00 · TELFS

22. November 2025 · 19:30 · LEOBEN

07. Dezember 2025 · 19:30 · KLAGENFURT

13. Dezember 2025 · 19:30 · SAALFELDEN

14. Dezember 2025 · 19:30 · RIED

18. Dezember 2025 · 19:30 · BAD ISCHL

19. Dezember 2025 · 20:00 · SALZBURG