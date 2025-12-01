Aufbruch! - Kärnten & Steiermark


Aufbruch! - Kärnten & Steiermark

Museum für Geschichte
12. Dez. 2025 bis 6. Jan. 2027
Am 14. Dezember 2025 geht die Koralmbahn in Betrieb. Aus diesem Anlass zeigt das Grazer Museum für Geschichte und das KÄRNTEN.MUSEUM eine gemeinsame kulturhistorische Ausstellung zur besonderen Beziehung der beiden Bundesländer Kärnten und Steiermark

Ausgangspunkt des Projekts ist die Frage, warum sich Menschen in diesem Raum in den letzten 1.000 Jahren auf den Weg gemacht haben. Ihre zentralen Motive – überleben, beherrschen und verwalten, Handel treiben und arbeiten, forschen und lernen sowie die Suche nach Erholung – bilden die Kapitel der in Summe rund 800 qm großen Schau in Graz und Klagenfurt. Verbunden werden diese Kapitel durch die Wege, die historisch nachweisbaren Verbindungslinien zwischen den heutigen Bundesländern.

Ob Pack, Drau oder Soboth – je nach Zeit und Stand der technischen Entwicklung waren sie mehr und weniger bedeutend und schwer zu bewältigen. In der Ausstellung werden sechs davon als Atmosphärenraum filmisch umgesetzt.

Kooperation mit
kärnten.museum Klagenfurt

Details zur Spielstätte:
Museum für Geschichte
Sackstraße 16, A-8010 Graz

Dezember 2025
Januar 2026
Februar 2026
März 2026
April 2026
Mai 2026
Juni 2026
Juli 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026
Januar 2027
