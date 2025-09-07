Führung: Bezaubernd schön – Die Zauberflöte
7. Sept. 2025
Wenige Monate vor seinem Tod schuf W.A. Mozart die bis heute weltweit meistgespielte Oper – was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Ist sie ein musikalisches Zaubermärchen, eine Maschinenkomödie oder eine Freimaurergeschichte?
Das Mozarthaus Vienna ladet Sie herzlich dazu ein, dem Faszinosum „Zauberflöte“ auf die Spur zu kommen, in einer Sonderführung gestaltet von Dr. Ruth Müller.
Das Programm:
Dauer: 60 Minuten
Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Details zur Spielstätte:
Domgasse 5, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 512 17 91
Fax:
Geodaten: 48.2081, 16.3749
|September 2025
|So. 7. Sept. 2025
16:30 Uhr
