Führung: Bezaubernd schön – Die Zauberflöte


Führung: Bezaubernd schön – Die Zauberflöte

Mozarthaus Vienna
7. Sept. 2025
Wenige Monate vor seinem Tod schuf W.A. Mozart die bis heute weltweit meistgespielte Oper – was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Ist sie ein musikalisches Zaubermärchen, eine Maschinenkomödie oder eine Freimaurergeschichte?

Das Mozarthaus Vienna ladet Sie herzlich dazu ein, dem Faszinosum „Zauberflöte“ auf die Spur zu kommen, in einer Sonderführung gestaltet von Dr. Ruth Müller.

Das Programm:
Dauer: 60 Minuten

Tickets:
Die Führung ist mit gültigem Ticket kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Details zur Spielstätte:
Mozarthaus Vienna
Domgasse 5, A-1010 Wien

Termine: Führung: Bezaubernd schön – Die Zauberflöte - Mozarthaus Vienna

September 2025
So. 7. Sept. 2025
16:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel Leonce & Lena am Di. 7. Okt. 2025 um 19:45 Uhr im Theater Scala. © Bettina Frenzel

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel Leonce & Lena am Di. 7. Okt. 2025 um 19:45 Uhr im Theater Scala. Nach Woyzeck und Dantons Tod, die bereits im Theater Scala zu sehen waren, bleibt von den wenigen Werken des unvollendeten Genies Georg Büchner nur noch die melancholische Märchenkomödie über Leonce.

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden


Taxi APP Europaweit
 