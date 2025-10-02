Valentina Triet - EIn Projekt im Rahmen von FOTO WIEN 2025


MAK - Österreischisches Museum für angewandte Kunst
30. Sept. bis 2. Nov. 2025
Mit Valentina Triet lädt die MAK Sammlung Gegenwartskunst dazu ein, visuelle Codes der Mode zu entschlüsseln. In ihren Videos verbindet sie Konzepte der Abstraktion, die in den Körper als Projektionsfläche und soziales Mobile eingeschrieben sind.

KURATORIN:
Bärbel Vischer, Kustodin MAK Sammlung Gegenwartskunst

Details zur Spielstätte:
Stubenring 5, A-1010 Wien

Oktober 2025
