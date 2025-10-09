Social Housing Vienna—Los Angeles untersucht anhand von Fall­studien, wie Architektur und Wohnen ineinandergreifen. Anhand von Architekturmodellen, Zeichnungen, Fotografien und Werk­ stoffen präsentiert die Ausstellung zehn wegweisende Projekte, die die Vielfalt experimenteller Wohnkonzepte in Los Angeles und Wien widerspiegeln.

Dazu zählen innovative Ansätze, die leist­ bares Wohnen in Großstädten vor dem Hintergrund klimatischer und soziopolitischer Krisen ermöglichen.

Die Wohnungskrise in Los Angeles ist bekannt, aber nicht gut erfasst. Im Gegensatz zu Los Angeles versteht Wien Wohnen als ein Menschenrecht und verfügt über mehr als 200.000 Sozial­ wohnungen. Mit einem Fokus auf Architektur jenseits kon­ ventioneller Entwicklungsmodelle (kapitalistisch, spekulativ und profitorientiert) untersucht die Ausstellung, wie Stadtver­ waltungen, Architekt*innen und lokale Behörden radikale Initiati­ ven anstoßen können, indem sie frische Ideen, neue Konzepte und bürgerliche Ansätze in Wien und Los Angeles aufgreifen. Zugleich wird die komplexe Wechselbeziehung zwischen zivil­ gesellschaftlicher Verantwortung, sozialem Vertrauen und archi­ tektonischer Gestaltung beleuchtet.

KURATORIN:

Beth Stryker