Summer Concerts: La Philharmonica

Und lassen u.a. mit für sie geschriebenen Neukompositionen aufhorchen. Wiener Klangkultur, Virtuosität und ungebändigte Musizierfreude vereinen die sechs Damen in ihrem eigenen „La Philharmonica“-Stil.
MEMBERS OF VIENNA PHILHARMONIC
BESETZUNG
La Philharmonica
Lara Kusztrich, Violine
Adela Frăsineanu-Morrison, Violine
Ursula Ruppe, Viola
Ursula Wex, Violoncello
Andrea Götsch, Klarinette
Sophie Dervaux, Fagott
PROGRAMM
Wolfgang Amadeus Mozart:
Figaro Ouvertüre, KV 492
Johannes Brahms:
aus dem Klarinettenquintett h-moll, op. 115
Wynton Marsalis:
„Meeelaan“ für Fagott und Streichquartett
Erich Wolfgang Korngold:
Streichquartett Nr. 2, op. 26
Hans Zimmer / arr. Tibor Kovac:
“Whatever it Takes”
(aus „The Tattooist of Auschwitz)
sowie neue Werke von Tristan Schulze, Georg Breinschmid u.a.
|Juni 2026
|So. 14. Juni 2026
11:00 Uhr
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