Summer Concerts: La Philharmonica

Sechs Spitzenmusikerinnen aus den Reihen der Wiener Philharmoniker finden in einer spannenden Kombination aus Streich- und Holzblasinstrumenten zusammen. Ausgehend von ihrer orchestralen Musiziertradition spannen sie ihr Repertoire von klassischer Wiener Tanzmusik über Juwelen der Opernliteratur bis hin zu Exkursionen in die Welt der Filmmusik.

Und lassen u.a. mit für sie geschriebenen Neukompositionen aufhorchen. Wiener Klangkultur, Virtuosität und ungebändigte Musizierfreude vereinen die sechs Damen in ihrem eigenen „La Philharmonica“-Stil. MEMBERS OF VIENNA PHILHARMONIC BESETZUNG

La Philharmonica

Lara Kusztrich, Violine

Adela Frăsineanu-Morrison, Violine

Ursula Ruppe, Viola

Ursula Wex, Violoncello

Andrea Götsch, Klarinette

Sophie Dervaux, Fagott PROGRAMM

Wolfgang Amadeus Mozart:

Figaro Ouvertüre, KV 492 Johannes Brahms:

aus dem Klarinettenquintett h-moll, op. 115 Wynton Marsalis:

„Meeelaan“ für Fagott und Streichquartett Erich Wolfgang Korngold:

Streichquartett Nr. 2, op. 26 Hans Zimmer / arr. Tibor Kovac:

“Whatever it Takes”

(aus „The Tattooist of Auschwitz) sowie neue Werke von Tristan Schulze, Georg Breinschmid u.a.