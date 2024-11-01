Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Summer Concerts: La Philharmonica


Liszt Festival Raiding

Summer Concerts: La Philharmonica

Liszt Zentrum Raiding
14. Juni 2026
Sechs Spitzenmusikerinnen aus den Reihen der Wiener Philharmoniker finden in einer spannenden Kombination aus Streich- und Holzblasinstrumenten zusammen. Ausgehend von ihrer orchestralen Musiziertradition spannen sie ihr Repertoire von klassischer Wiener Tanzmusik über Juwelen der Opernliteratur bis hin zu Exkursionen in die Welt der Filmmusik.

Und lassen u.a. mit für sie geschriebenen Neukompositionen aufhorchen. Wiener Klangkultur, Virtuosität und ungebändigte Musizierfreude vereinen die sechs Damen in ihrem eigenen „La Philharmonica“-Stil.

MEMBERS OF VIENNA PHILHARMONIC

BESETZUNG
La Philharmonica
Lara Kusztrich, Violine
Adela Frăsineanu-Morrison, Violine
Ursula Ruppe, Viola
Ursula Wex, Violoncello
Andrea Götsch, Klarinette
Sophie Dervaux, Fagott

PROGRAMM
Wolfgang Amadeus Mozart:
Figaro Ouvertüre, KV 492

Johannes Brahms:
aus dem Klarinettenquintett h-moll, op. 115

Wynton Marsalis:
„Meeelaan“ für Fagott und Streichquartett

Erich Wolfgang Korngold:
Streichquartett Nr. 2, op. 26

Hans Zimmer / arr. Tibor Kovac:
“Whatever it Takes”
(aus „The Tattooist of Auschwitz)

sowie neue Werke von Tristan Schulze, Georg Breinschmid u.a.

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Liszt Festival Raiding

Termine: Summer Concerts: La Philharmonica - Liszt Zentrum Raiding

Juni 2026
So. 14. Juni 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 