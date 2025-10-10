Liszt Festival: Plattform K+K · Kirill Kobantschenko

VIENNA CALLING
BESETZUNG
Plattform K+K
Kirill Kobantschenko, Violine & Leitung
Florian Eggner, Cello
Aurore Nozomi Cany, Viola
Bartosz Sikorski, Kontrabass
Christoph Eggner, Klavier
Christian Bakanic, Akkordeon
PROGRAMM
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett, Es-Dur, KV 493
Edward Elgar: Salut d’amour, op. 12
Fritz Kreisler: Liebesleid
Fritz Kreisler: Marche miniature viennoise
Christian Bakanic: Valse rouge
Christian Bakanic: Ideocello
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo a la Turca, KV 331
Franz Schubert: Die Winterreise, D. 911: Nr. 23 (Bearbeitung von Christian Bakanic)
Christian Bakanic: Pentango
Johann Strauss (Sohn): Kaiser-Walzer, op. 437
Johann Strauss (Sohn): Fledermaus-Ouvertüre, op. 362
Christian Bakanic: Milonga lenta
Astor Piazzolla: Tango for solo violin
K + K steht für Kirill Kobantschenko, Primgeiger der Wiener Philharmoniker, dessen weiter musikalischer Horizont von Klassik über Jazz bis hin zu elektronischen Klängen reicht. Seine Freunde und Kollegen, die er um sich geschart hat, sind allesamt bedeutende Vertreter der Musikstadt Wien und somit versteht sich "K + K" auch als Hommage an die kaiserlich-königliche Musiktradition des Landes.
„Ich wollte immer meine eigene Musik machen“, erfüllte sich der charismatische philharmonische Geiger einen Traum: Musik zu spielen, die das Publikum so noch nie gehört hat. Oder vielleicht doch? Denn beim Neujahrskonzert 2018 gestaltete die Plattform K+K Vienna mit großem Erfolg den Pausenfilm. „Musik machen zu können ist ein Privileg, vor allem Musik, die man eigenständig aussucht und entdeckt, bei der man schon während des Einstudierens Feuer fängt und dieses dann an das Publikum weitergibt“, so Kirill Kobantschenko.
2009 gab das Ensemble sein erstes Konzert im Wiener Musikverein, wo es seither jedes Jahr in unterschiedlichen Besetzungen aufgetreten ist. Die programmatische Ausrichtung blieb jedoch von Anbeginn unverändert: neben größtmöglicher künstlerischer Freiheit die Musikgeschichte mit der Gegenwart und der Zukunft zu verbinden und dem Publikum kreative musikalische Überraschungen zu bieten.
|Oktober 2025
|Fr. 10. Okt. 2025
18:30 Uhr
