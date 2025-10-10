Liszt Festival: Plattform K+K · Kirill Kobantschenko

Seit der Gründung des Ensembles 2009 und dem ersten Konzert im Wiener Musikverein erweckt die Plattform K+K Vienna unbekannte, selten gespielte Stücke zum Leben und vereint virtuos Wiener Klassik mit neuen Klängen.

VIENNA CALLING

BESETZUNG

Plattform K+K

Kirill Kobantschenko, Violine & Leitung

Florian Eggner, Cello

Aurore Nozomi Cany, Viola

Bartosz Sikorski, Kontrabass

Christoph Eggner, Klavier

Christian Bakanic, Akkordeon

PROGRAMM

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierquartett, Es-Dur, KV 493

Edward Elgar: Salut d’amour, op. 12

Fritz Kreisler: Liebesleid

Fritz Kreisler: Marche miniature viennoise

Christian Bakanic: Valse rouge

Christian Bakanic: Ideocello

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo a la Turca, KV 331

Franz Schubert: Die Winterreise, D. 911: Nr. 23 (Bearbeitung von Christian Bakanic)

Christian Bakanic: Pentango

Johann Strauss (Sohn): Kaiser-Walzer, op. 437

Johann Strauss (Sohn): Fledermaus-Ouvertüre, op. 362

Christian Bakanic: Milonga lenta

Astor Piazzolla: Tango for solo violin

K + K steht für Kirill Kobantschenko, Primgeiger der Wiener Philharmoniker, dessen weiter musikalischer Horizont von Klassik über Jazz bis hin zu elektronischen Klängen reicht. Seine Freunde und Kollegen, die er um sich geschart hat, sind allesamt bedeutende Vertreter der Musikstadt Wien und somit versteht sich "K + K" auch als Hommage an die kaiserlich-königliche Musiktradition des Landes.

„Ich wollte immer meine eigene Musik machen“, erfüllte sich der charismatische philharmonische Geiger einen Traum: Musik zu spielen, die das Publikum so noch nie gehört hat. Oder vielleicht doch? Denn beim Neujahrskonzert 2018 gestaltete die Plattform K+K Vienna mit großem Erfolg den Pausenfilm. „Musik machen zu können ist ein Privileg, vor allem Musik, die man eigenständig aussucht und entdeckt, bei der man schon während des Einstudierens Feuer fängt und dieses dann an das Publikum weitergibt“, so Kirill Kobantschenko.

2009 gab das Ensemble sein erstes Konzert im Wiener Musikverein, wo es seither jedes Jahr in unterschiedlichen Besetzungen aufgetreten ist. Die programmatische Ausrichtung blieb jedoch von Anbeginn unverändert: neben größtmöglicher künstlerischer Freiheit die Musikgeschichte mit der Gegenwart und der Zukunft zu verbinden und dem Publikum kreative musikalische Überraschungen zu bieten.