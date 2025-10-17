Liszt Festival: Liederabend Miriam Kutrowatz & Andreas Fröschl

„Wie ein Wirbelwind habe sie die Bühnen der Opernwelt erobert“, so ein anerkennendes Presseecho zur gefeierten österreichischen Sopranistin Miriam Kutrowatz. Unter anderem wird ihrer Stimme „vogelgleiche Leichtigkeit“, „samtweiches Timbre“ und „kristalline Klarheit“ attestiert.

FREUDVOLL UND LEIDVOLL

LIEDER VON FRANZ LISZT, JOSEPH HAYDN UND RICHARD STRAUSS

BESETZUNG

Miriam Kutrowatz, Sopran

Andreas Fröschl, Klavier

PROGRAMM

Richard Strauss

Drei Lieder der Ophelia, op. 67

Ich wollt ein Sträusslein binden, op. 68/2

Morgen, op. 27/4

Ständchen, op. 17/2

Ich schwebe, op. 48/2

Joseph Haydn

O tuneful voice, Hob. XXVIa:42

The Mermaids Song, Hob. XXVIa:25

Pleasing Pain, Hob. XXVIa:29

She never told her love, Hob. XXVIa:34

Franz Liszt

Die Loreley, S. 273

Freudvoll und leidvoll, S. 276

Enfant, si j'etais roi, S. 283

O quand je dors, S. 283

Wo immer die junge Sängerin mit burgenländischen Wurzeln auftritt, bezaubert und begeistert sie ihr Publikum. Im Zentrum ihres Liederabends in Raiding wird Richard Strauss stehen, dessen Lieder Miriam Kutrowatz ganz besonders am Herzen liegen. Einen Höhepunkt bilden dabei sicherlich die drei Shakespeare-Vertonungen, die Schilderung der Seelenqualen der Ophelia, die in Wahnsinn und Freitod getrieben wird. Aus dem umfangreichen Liedschaffen von Franz Liszt hat Miriam Kutrowatz eine Auswahl französischer und deutschsprachiger Lieder getroffen, die impressionistische Leichtigkeit mit arienhafter Dramatik verknüpfen. Und Joseph Haydn wird mit seinen unglaublich modernen englischen Canzonetten der Dritte im Bunde sein. Am Klavier wird Miriam Kutrowatz vom versierten und mehrfach ausgezeichneten deutschen Pianisten und Kabarettisten Andreas Fröschl begleitet, der seit einigen Jahren Professor für Kunstlied an der Universität für Musik in Wien ist.