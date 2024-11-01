Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Brass Fest: Thomas Gansch Blasmusik Supergroup


Liszt Festival Raiding

Liszt Zentrum Raiding
24. April 2026
„Wenn Peter O’Tooles Blick über die Sanddünen schweift, wenn Clint Eastwood die Augen zu kleinen Schlitzen formt bevor er seinen Colt zieht, wenn Harrison Ford den Millenium Falcon durch ein Asteroidenfeld manövriert, dann sind es nicht nur Bilder, die in unseren Köpfen entstehen, dann schallt die dazugehörige Musik auch durch unser geistiges Ohr.

Die Künstler nehmen sich in ihrem neuen Programm also die großen Meister der Filmmusik vor, von Bernhard Herrmann bis Erich Wolfgang Korngold, von Jerry Goldsmith bis Vangelis und von Ennio Morricone bis John Williams. Erleben Sie den unverwechselbaren Sound der Blasmusik Supergroup und lassen Sie sich entführen, in unendliche Weiten, alte und neue Welten, auf diesem und auf anderen Planeten!“ - Thomas Gansch

BLASMUSIK GOES HOLLYWOOD

BESETZUNG
Thomas Gansch & Supergroup
Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn & Leitung
Christoph Moschberger, Trompete & Flügelhorn
Franz Tröster, Trompete & Flügelhorn
Jörg Brohm, Trompete
Christian Wieder, Trompete
Christoph Haider-Kroiss, Flügelhorn
Sebastian Höglauer, Flügelhorn
Thomas Zsivkovits, Tenorhorn
Dominik Stöger,Tenorhorn
Alois Eberl, Tenorhorn
Markus Nentwich, Tenorhorn
Gerhard Füßl, Posaune
Philipp Fellner, Posaune
Bernhard Holl, Posaune
Matthias Schorn, Klarinette
Johann Hindler, Klarinette
Michael Gruber, Klarinette
Albert Wieder, Tuba
Stefan Huber, Tuba
Holger Müller, Schlagzeug

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
April 2026
Fr. 24. April 2026
