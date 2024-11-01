Brass Fest: Thomas Gansch Blasmusik Supergroup

„Wenn Peter O’Tooles Blick über die Sanddünen schweift, wenn Clint Eastwood die Augen zu kleinen Schlitzen formt bevor er seinen Colt zieht, wenn Harrison Ford den Millenium Falcon durch ein Asteroidenfeld manövriert, dann sind es nicht nur Bilder, die in unseren Köpfen entstehen, dann schallt die dazugehörige Musik auch durch unser geistiges Ohr.

Die Künstler nehmen sich in ihrem neuen Programm also die großen Meister der Filmmusik vor, von Bernhard Herrmann bis Erich Wolfgang Korngold, von Jerry Goldsmith bis Vangelis und von Ennio Morricone bis John Williams. Erleben Sie den unverwechselbaren Sound der Blasmusik Supergroup und lassen Sie sich entführen, in unendliche Weiten, alte und neue Welten, auf diesem und auf anderen Planeten!“ - Thomas Gansch

BLASMUSIK GOES HOLLYWOOD

BESETZUNG

Thomas Gansch & Supergroup

Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn & Leitung

Christoph Moschberger, Trompete & Flügelhorn

Franz Tröster, Trompete & Flügelhorn

Jörg Brohm, Trompete

Christian Wieder, Trompete

Christoph Haider-Kroiss, Flügelhorn

Sebastian Höglauer, Flügelhorn

Thomas Zsivkovits, Tenorhorn

Dominik Stöger,Tenorhorn

Alois Eberl, Tenorhorn

Markus Nentwich, Tenorhorn

Gerhard Füßl, Posaune

Philipp Fellner, Posaune

Bernhard Holl, Posaune

Matthias Schorn, Klarinette

Johann Hindler, Klarinette

Michael Gruber, Klarinette

Albert Wieder, Tuba

Stefan Huber, Tuba

Holger Müller, Schlagzeug