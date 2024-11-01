Brass Fest: Thomas Gansch Blasmusik Supergroup

Die Künstler nehmen sich in ihrem neuen Programm also die großen Meister der Filmmusik vor, von Bernhard Herrmann bis Erich Wolfgang Korngold, von Jerry Goldsmith bis Vangelis und von Ennio Morricone bis John Williams. Erleben Sie den unverwechselbaren Sound der Blasmusik Supergroup und lassen Sie sich entführen, in unendliche Weiten, alte und neue Welten, auf diesem und auf anderen Planeten!“ - Thomas Gansch
BLASMUSIK GOES HOLLYWOOD
BESETZUNG
Thomas Gansch & Supergroup
Thomas Gansch, Trompete, Flügelhorn & Leitung
Christoph Moschberger, Trompete & Flügelhorn
Franz Tröster, Trompete & Flügelhorn
Jörg Brohm, Trompete
Christian Wieder, Trompete
Christoph Haider-Kroiss, Flügelhorn
Sebastian Höglauer, Flügelhorn
Thomas Zsivkovits, Tenorhorn
Dominik Stöger,Tenorhorn
Alois Eberl, Tenorhorn
Markus Nentwich, Tenorhorn
Gerhard Füßl, Posaune
Philipp Fellner, Posaune
Bernhard Holl, Posaune
Matthias Schorn, Klarinette
Johann Hindler, Klarinette
Michael Gruber, Klarinette
Albert Wieder, Tuba
Stefan Huber, Tuba
Holger Müller, Schlagzeug
|April 2026
|Fr. 24. April 2026
18:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen