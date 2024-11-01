Barock Tage: Matthias Bartolomey

ÜBER DAS KONZERT
Das Konzert wird Matthias Bartolomey – ganz im Zeichen der Dualität – mit neuen, groove- und rockbetonten Eigenkompositionen ergänzen. So entsteht ein musikalischer Dialog, dessen Bogen 300 Jahre umspannt. Bartolomeys Eigenkompositionen fungieren als Kommentare aus unserer Zeit, als Farbenspiel und Reflexion. Inspiriert von Bachs zeitloser Motivik und Rhythmik entwickelt Bartolomey seine eigene Tonsprache, die er sowohl behutsam als auch scharf kontrastierend um die Sätze der barocken Suiten webt. Die Musik Bachs bleibt davon unberührt und erklingt in ihrer Reinform.
BACH TRIFFT BARTOLOMEY – EIN MUSIKALISCHER DIALOG
BESETZUNG
Matthias Bartolomey, Violoncello
PROGRAMM
Matthias Bartolomey: „Lullaby“
Johann Sebastian Bach: Präludium aus der Suite Nr. 1 in G-Dur
Matthias Bartolomey: „Nicht mehr wie früher“
Johann Sebastian Bach: Allemande aus der Suite Nr. 6 in D-Dur
Matthias Bartolomey: „Fernambuk“
Johann Sebastian Bach: Courante aus der Suite Nr. 4 in Es-Dur
Johann Sebastian Bach: Sarabande aus der Suite Nr. 5 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Still“
Johann Sebastian Bach: Menuett I & II aus der Suite Nr. 2 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Isabella“
Johann Sebastian Bach: Gigue aus der Suite Nr. 3 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Atem“ Matthias Bartolomey: „Wir bleiben Kinder“
|März 2026
|Sa. 21. März 2026
11:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen