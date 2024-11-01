Barock Tage: Matthias Bartolomey


Liszt Festival Raiding

Barock Tage: Matthias Bartolomey

Liszt Zentrum Raiding
21. März 2026
Bachs Suiten für Violoncello Solo gehören zu den meistgespielten Kompositionen für ein Streichinstrument und stellen für viele sogar die Quintessenz von Bachs Schaffen dar. Matthias Bartolomey stellt ausgewählte Sätze dieser berühmten Suiten in das Zentrum seines Solo-Programms.

ÜBER DAS KONZERT
Das Konzert wird Matthias Bartolomey – ganz im Zeichen der Dualität – mit neuen, groove- und rockbetonten Eigenkompositionen ergänzen. So entsteht ein musikalischer Dialog, dessen Bogen 300 Jahre umspannt. Bartolomeys Eigenkompositionen fungieren als Kommentare aus unserer Zeit, als Farbenspiel und Reflexion. Inspiriert von Bachs zeitloser Motivik und Rhythmik entwickelt Bartolomey seine eigene Tonsprache, die er sowohl behutsam als auch scharf kontrastierend um die Sätze der barocken Suiten webt. Die Musik Bachs bleibt davon unberührt und erklingt in ihrer Reinform.

BACH TRIFFT BARTOLOMEY – EIN MUSIKALISCHER DIALOG

BESETZUNG
Matthias Bartolomey, Violoncello

PROGRAMM
Matthias Bartolomey: „Lullaby“
Johann Sebastian Bach: Präludium aus der Suite Nr. 1 in G-Dur
Matthias Bartolomey: „Nicht mehr wie früher“
Johann Sebastian Bach: Allemande aus der Suite Nr. 6 in D-Dur
Matthias Bartolomey: „Fernambuk“
Johann Sebastian Bach: Courante aus der Suite Nr. 4 in Es-Dur
Johann Sebastian Bach: Sarabande aus der Suite Nr. 5 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Still“
Johann Sebastian Bach: Menuett I & II aus der Suite Nr. 2 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Isabella“
Johann Sebastian Bach: Gigue aus der Suite Nr. 3 in C-Dur
Matthias Bartolomey: „Atem“ Matthias Bartolomey: „Wir bleiben Kinder“

Details zur Spielstätte:
Liszt Zentrum Raiding
Lisztstraße 46, A-7321 Raiding
Im Rahmen des Festivals:
Liszt Festival Raiding

Termine: Barock Tage: Matthias Bartolomey - Liszt Zentrum Raiding

März 2026
Sa. 21. März 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 