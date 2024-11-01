Barock Tage: Klavierabend Kateryna Titova

„Man wächst mit Bach, ständig, stetig, man verändert sich als Pianist, aber auch als Mensch, während sich die Musik unter den eigenen Fingern verändert“, sagt Kateryna Titova, für die Bach kindheitsprägend war und die ihn als essentielle Basis ihrer Technik sieht.

Weiter mmeint sie: „Trotz aller strengen Regeln und der klaren Architektur gibt es nichts Persönlicheres als Bach.“ Vielleicht ist dies einer der Hauptgründe, warum sich zahlreiche legendäre Pianistinnen und Pianisten „ihren“ Bach neu definiert und mit großartigen, von Respekt getragenen Bearbeitungen neue Klangwelten erschlossen haben. Ausgehend von Bach’schen Originalwerken im „Italienischen Stil“ führt uns Kateryna Titova mit Bearbeitungen populärer Bach-Werke in neue, ungeahnte Klangwelten.

BACH UND DIE KUNST DER BEARBEITUNG

BESETZUNG

Kateryna Titova, Klavier

PROGRAMM

Johann Sebastian Bach: aus „Italienisches Konzert“, BWV 971 Toccata e-moll BWV 914

Johann Sebastian Bach/Myra Hess: aus der Kantate, BWV 147: „Jesu bleibet meine Freude“

Johann Sebastian Bach/Alexander Siloti: Präludium h-moll, BWV 855a

Johann Sebastian Bach/Egon Petri: Schafe können sicher weiden, BWV 208/9