Experimentierwerkstatt
27. bis 31. Juli 2026
Gemeinsam mit Munari-Pädagoge Marco Ceroli lassen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf! Es wird gemalt, geformt und gebaut. Am Ende der Woche präsentiert das Haus die entstandenen Kunstwerke in einer eigenen Ausstellung.
Für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren. Beitrag für die ganze Woche: € 45
Anmeldung: [email protected] | +43 5574 485 94 417
Details zur Spielstätte:
Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
Adresse: Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
Telefon: +43 5574 48594-433
Fax:
Geodaten: 47.5047, 9.74769
Termine: Experimentierwerkstatt - Kunsthaus Bregenz
|Juli 2026
|Mo. 27. Juli 2026
10:00 Uhr
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/kunsthaus-bregenz/programm/experimentierwerkstatt#2026-07-27
Experimentierwerkstatt (27.07.2026)
2026-07-27T10:00:00+02:[email protected]
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|Di. 28. Juli 2026
10:00 Uhr
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/kunsthaus-bregenz/programm/experimentierwerkstatt#2026-07-28
Experimentierwerkstatt (28.07.2026)
2026-07-28T10:00:00+02:[email protected]
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|Mi. 29. Juli 2026
10:00 Uhr
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/kunsthaus-bregenz/programm/experimentierwerkstatt#2026-07-29
Experimentierwerkstatt (29.07.2026)
2026-07-29T10:00:00+02:[email protected]
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|Do. 30. Juli 2026
10:00 Uhr
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/kunsthaus-bregenz/programm/experimentierwerkstatt#2026-07-30
Experimentierwerkstatt (30.07.2026)
2026-07-30T10:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 31. Juli 2026
10:00 Uhr
Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz
https://kultur.net/kunsthaus-bregenz/programm/experimentierwerkstatt#2026-07-31
Experimentierwerkstatt (31.07.2026)
2026-07-31T10:00:00+02:[email protected]
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