Experimentierwerkstatt


Experimentierwerkstatt

Kunsthaus Bregenz
27. bis 31. Juli 2026
Gemeinsam mit Munari-Pädagoge Marco Ceroli lassen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf! Es wird gemalt, geformt und gebaut. Am Ende der Woche präsentiert das Haus die entstandenen Kunstwerke in einer eigenen Ausstellung.

Für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren. Beitrag für die ganze Woche: € 45
Anmeldung: [email protected] | +43 5574 485 94 417

Details zur Spielstätte:
Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz, A-6900 Bregenz

Termine: Experimentierwerkstatt - Kunsthaus Bregenz

Juli 2026
Mo. 27. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 28. Juli 2026
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Mi. 29. Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 31. Juli 2026
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 