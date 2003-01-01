Rapunzel, lässt kein Haar herunter

Familienmusical - Sie ist es leid, im Turm festzusitzen und auf den Prinzen zu warten. Deshalb schneidet Rapunzel ihren Zopf kurzerhand selbst ab und beschließt, aus ihrem Gefängnis zu fliehen. Dabei fällt sie nur leider aus dem Fenster – und landet in unserer Welt. Wie findet sie sich in ihrem neuen Leben zurecht?

Oder soll sie vielleicht doch versuchen, ins Märchenland zurückzukehren? Ein Musical für Groß und Klein mit modernen Popsongs und weltbekannten Disneyliedern.