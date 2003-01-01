Rapunzel, lässt kein Haar herunter


Rapunzel, lässt kein Haar herunter

Kulturzentrum Güssing
23. bis 31. Mai 2026
Familienmusical - Sie ist es leid, im Turm festzusitzen und auf den Prinzen zu warten. Deshalb schneidet Rapunzel ihren Zopf kurzerhand selbst ab und beschließt, aus ihrem Gefängnis zu fliehen. Dabei fällt sie nur leider aus dem Fenster – und landet in unserer Welt. Wie findet sie sich in ihrem neuen Leben zurecht?

Oder soll sie vielleicht doch versuchen, ins Märchenland zurückzukehren? Ein Musical für Groß und Klein mit modernen Popsongs und weltbekannten Disneyliedern.

Details zur Spielstätte:
Schulstraße 6, A-7540 Güssing
Im Rahmen des Festivals:
Mai 2026
Sa. 23. Mai 2026
Sa. 23. Mai 2026
17:00 Uhr
So. 24. Mai 2026
So. 24. Mai 2026
17:00 Uhr
Mo. 25. Mai 2026
Mo. 25. Mai 2026
17:00 Uhr
Sa. 30. Mai 2026
Sa. 30. Mai 2026
17:00 Uhr
So. 31. Mai 2026
So. 31. Mai 2026
17:00 Uhr
 