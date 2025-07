Franz Schubert - Winterreise

Der Winter bricht herein - nicht in den sommerlichen Höhen des Semmerings, sondern im Herzen des einsamen Wanderers, der hinaus in die eisige Kälte einer Winternacht zieht. »Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh' ich wieder aus« liegt ihm auf den Lippen, als er aus der Stadt eilt, um alles hinter sich lassen, doch fällt es ihm nicht leicht:

Hin und her gerissen zwischen süßer Erinnerung und Verbitterung, Hoffnung und Todessehnsucht schwankt er von einer Gefühlswallung in die andere, bis sein Herz endgültig in einer vielfältig schattierten, düsteren Stimmung ertrinkt. Michael Schade, als einer der weltweit führenden Tenöre unserer Zeit gefeiert, beehrt mit seine Interpretation der »schauerlichen Lieder« Franz Schuberts erneut die Semmeringer Bühne: Einfühlsam begleitet von Florian Krumpöck am Klavier, lässt er die Zuhörer zum Begleiter des einsamen Wanderers und zugleich auch zu Ergründern eines tiefen, existentiell menschlichen Schmerzes werden. Mit Michael Schade

Florian Krumpöck - Klavier