Florian Krumpöck - Klavier

Einem Paradestück des legendären Klaviervirtuosen Vladimir Horowitz bis zu einem Schlüsselwerk des russischen Klavierrepertoires und dem Inbegriff der sogenannten Programm-Musik: Mussorgskys Bildern einer Ausstellung.
Florian Krumpöck, der jüngst das bei Sony erschienene Soloalbum „Chopin“ mit Soloabenden im Wiener Musikverein, in der New Yorker Carnegie Hall, der Elbphilharmonie Hamburg, der Berliner Philharmonie, der Tonhalle Zürich, der Salle Cortot in Paris, sowie in München und Madrid präsentierte, eine Solo-DVD aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins veröffentlichte und in den Jubiläumsjahren 2027 und 2028 jeweils Gesamteinspielungen der Klaviersonaten von Beethoven und Schubert herausbringen wird, kehrt zu den Wurzeln seines Repertoires zurück, wurde doch der Grundstein seiner Laufbahn durch die Förderung des großen russischen Dirigenten Vladimir Fedosejew mit Debüts 1996 in Zürich und 1998 in Moskau mit Klavierkonzerten von Tschaikowski und Prokoffiew gelegt.
Programm:
Alexander Scriabin: Prélude et Nocturne für Klavier, linke Hand, op. 9
Sergei Rachmaninoff: Sonate für Klavier Nr. 2, op. 36 (Fassung 1913)
Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung
Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
|Februar 2026
|Di. 17. Feb. 2026
18:30 Uhr
